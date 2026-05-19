مشاجرة أسرية تنتهي بادعاء كاذب على مواقع التواصل في المحمودية

كتب : علاء عمران

01:39 م 19/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين -من بينهم بعض أفراد أسرته- باستغلال وظيفتهم والتعدي عليه وعلى والده أثناء تأدية عمله بمحافظة البحيرة.

الأمن يفحص الفيديو المتداول ويكشف حقيقة الواقعة

وبالفحص تبين عدم صحة ما جرى تداوله، وأن الواقعة في أصلها تعود إلى بلاغ بتاريخ 8 من الشهر الجاري، بحدوث خلافات زوجية بين شقيقة القائم على النشر وزوجها، المقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية؛ حيث تطورت الخلافات إلى مشادة كلامية ومشاجرة بين أفراد الأسرتين، تبادلوا خلالها السب والضرب، مما أسفر عن إصابة أحدهم بكدمات متفرقة.

التحريات: لا صحة لادعاء استغلال النفوذ

وأوضحت التحريات أن المشاجرة لم تتضمن أي استغلال للنفوذ، أو تعدٍ على والد القائم على النشر أثناء تأدية عمله كما زُعم في المنشور المتداول.

وبمواجهة القائم على النشر (طالب مقيم بدائرة المركز)، أقر باختلاقه الادعاء الكاذب ونشره نكاية في الطرف الآخر من الواقعة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

