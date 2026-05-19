أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري، عن قميص الفريق الرسمي الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل 2026-2027.

وغاب النجم المصري محمد صلاح، عن الإعلان الرسمي لقميص ليفربول في الموسم المقبل، بعد تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2017، الذي يغيب فيها النجم المصري محمد صلاح عن تقديم القميص الرسمي للريدز.

وظهر في تقديم القميص الرسمي لليفربول مجموعة من نجوم الفريق، في مقدمتهم قائد الريدز فيرجيل فان دايك، الأرجنتيني ماك أليستر، بالإضافة إلى ريان جرافنبرج.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لملاقاة نظيره برينتفورد يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالبريميرليج.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 59 نقطة جمعهم من 37 مباراة بالمسابقة.

