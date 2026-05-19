قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسته الاستثنائية، تعيين المهندس حسام صادق مديرًا تنفيذيًا للهيئة، خلفًا لمي فريد، عقب تقديم اعتذارها لمجلس الإدارة عن عدم استكمال مهامها.

وبحسب بيان، يمتلك المهندس حسام صادق خبرات ممتدة في مجالات التأمين الصحي، وإدارة وتشغيل الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، حيث شغل عددًا من المناصب، وأسهم في تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية بقطاعي التأمين والرعاية الصحية.