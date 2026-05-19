قطر: من حقنا المرور الآمن في مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، تمسك الدوحة بحقها في المرور الآمن عبر مضيق هرمز وفقًا لقواعد القانون الدولي، مشددًا على أهمية استمرار حركة الملاحة وعدم تعطيلها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن قطر تدعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن دعم مسارات الوساطة يمثل أولوية في المرحلة الحالية.

وأضاف أن قواعد القانون الدولي تكفل لدولة قطر حق العبور الآمن في مضيق هرمز، مؤكدًا أنه لا يحق لأي دولة، بما في ذلك إيران، عرقلة الملاحة البحرية أو إغلاق المضيق أمام حركة السفن.

وأشار إلى أن الاتصالات الدولية والإقليمية خلال الفترة الأخيرة ركزت بصورة أساسية على ضمان استعادة الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن دعم جهود الوساطة يمثل الأساس في الوقت الراهن، مؤكدًا استمرار دعم قطر لهذه المساعي.