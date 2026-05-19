5 مشروبات تدعم صحة الكبد والكلى وتطرد السموم

كتب : أسماء العمدة

02:00 م 19/05/2026

الكبد والكلى من أهم أعضاء الجسم المسؤولة عن تنقية السموم والحفاظ على التوازن الداخلي، لذلك فإن الحفاظ على صحتهما أمر ضروري للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.


وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تؤدي دورًا فعالًا في دعم وظائف الكبد والكلى وتحسين كفاءتهما، خاصة عند تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي صحي.


الماء


وأوضح القيعي أن الماء يظل المشروب الأهم للحفاظ على صحة الكبد والكلى، إذ يساعد على طرد السموم وتقليل فرص تكوّن الحصوات، كما يخفف الضغط على الكبد أثناء أداء وظائفه الحيوية.


الشاي الأخضر


وأضاف أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الكبد، مشيرًا إلى أنه قد يساهم في تقليل تراكم الدهون على الكبد ودعم صحة الكلى عند تناوله باعتدال.


عصير البنجر


وأكد القيعي أن البنجر يُعرف بقدرته على تعزيز تنقية الدم وتحسين وظائف الكبد، بفضل احتوائه على مركبات طبيعية تساعد الجسم على التخلص من السموم. كما يحتوي على عناصر غذائية تدعم الدورة الدموية وتحسن الصحة العامة.


عصير الليمون


يساعد الليمون على ترطيب الجسم ورفع مستويات السترات في البول، ما يقلل من فرص تكوّن حصوات الكلى. كما أن فيتامين “سي” الموجود به يدعم المناعة ويساعد الكبد على مقاومة الإجهاد التأكسدي.


الزنجبيل


يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، ما يجعله مفيدًا في دعم صحة الكبد والكلى. كما يساعد على تحسين عملية الهضم وتنشيط الدورة الدموية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على وظائف الجسم المختلفة.


واختتم القيعي حديثه بالتأكيد على أهمية تقليل الأطعمة الغنية بالدهون والملح، والابتعاد عن التدخين والمشروبات الغازية، مع الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام وإجراء الفحوصات الدورية للاطمئنان على وظائف الكبد والكلى.

