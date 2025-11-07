4 فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير الليمون على صحة جسمك

عصير الليمون من أكثر المشروبات الطبيعية التي تجمع بين الطعم المنعش والفوائد الصحية العديدة.

يحتوي على مجموعة قوية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم مناعة الجسم وتحافظ على نضارة البشرة.

وفق موقع "هيلث لاين" نستعرض فوائد أبرز فوائد الليمون:

مصدر ممتاز لفيتامين C ومضادات الأكسدة

كوب عصير الليمون يوفّر نسبة جيدة من فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف ويساهم في تعزيز المناعة.

يدعم صحة القلب ويقلّل عوامل الخطر

الليمون يحتوي على مركّبات نباتية (مثل الفلافونويدات) التي تسهم في تحسين صحة الأوعية الدموية وخفض بعض عوامل خطر أمراض القلب.

يساعد في الوقاية من حصوات الكلى

يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي قد يزيد من مقدار السيترات في البول، مما يجعل البيئة أقل ملائمة لتكون حصوات الكلى.

يدعم الهضم والامتصاص بشكل أفضل

شرب عصير الليمون قبل الوجبات أو مع الماء قد يساعد في تحسين إفراز العصارات الهاضمة وتحسين امتصاص الحديد من المصادر النباتية، بفضل فيتامين C والمركّبات الحامضية.