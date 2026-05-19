إعلان

5 فوائد صحية لتناول الخوخ منها دعم صحة القلب

كتب : أسماء مرسي

12:00 م 19/05/2026

الخوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الخوخ من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على تعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، كما يرتبط تناوله بعدد من الفوائد الصحية التي تشمل القلب والجهاز الهضمي والمناعة والعينين.

فيما يلي، إليك الفوائد الصحية لتناول الخوخ، وفقا لموقع "clevelandclinic".

دعم صحة القلب

يساعد الخوخ على تعزيز صحة القلب، إذ يسهم في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم المرتفع، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة.

كما يعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم، وهو من المعادن المهمة التي تساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل الضغط على الأوعية الدموية.

تحسين الهضم والوقاية من الإمساك

يحتوي أيضا على نوعين من الألياف، هما الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما يؤدي دورا مهما في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء، إضافة إلى الوقاية من الإمساك.

ضبط مستويات السكر والكوليسترول

تؤدي الألياف الموجودة به دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على الكوليسترول ضمن المعدلات الطبيعية.

تقليل الالتهابات والأمراض المزمنة

يحتوي الخوخ على مركبات نباتية مفيدة مثل البوليفينولات والبروبيوتيك، وهي عناصر تعمل على تقليل الالتهابات داخل الجسم، ما ينعكس إيجابا على الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة.

وترتبط هذه المركبات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى مرض الزهايمر.

تقوية جهاز المناعة

يتميز أيضا باحتوائه على مضادات أكسدة مهمة، مثل فيتامين "سي" والكاروتينات والبوليفينولات، وهي مركبات تساعد على مكافحة تلف الخلايا وحماية الجسم من الشيخوخة والأمراض.

دعم صحة العين

كما أن الخوخ مصدرا جيدا للبيتا كاروتين، وهي صبغة طبيعية يحولها الجسم إلى فيتامين "أ"، المعروف بدوره الأساسي في الحفاظ على صحة البصر ودعم وظائف العين.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث إذا أكلت نواة الخوخ؟- مخاطر غير متوقعة

مشروب الصيف الصحي.. 5 فوائد مذهلة لعصير الخوخ لن تتوقعها

احذر تناولها بكثرة.. فاكهة تصيبك بالإسهال والجفاف


اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الخوخ السكري الكوليسترول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قبل جولة الحسم".. ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بلقب الدوري؟
رياضة محلية

"قبل جولة الحسم".. ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بلقب الدوري؟
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة شخصين
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة شخصين
رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: من حق الزوج منع زوجته من العمل إذا كان يؤثر
حوادث وقضايا

رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: من حق الزوج منع زوجته من العمل إذا كان يؤثر
قرار عاجل من جنايات شبين الكوم في محاكمة الزوج المتهم بقتل "عروس المنوفية"
أخبار المحافظات

قرار عاجل من جنايات شبين الكوم في محاكمة الزوج المتهم بقتل "عروس المنوفية"
4 قضايا نفقة.. بيومي فؤاد يدخل محكمة الأسرة ويتصدر "التريند"
زووم

4 قضايا نفقة.. بيومي فؤاد يدخل محكمة الأسرة ويتصدر "التريند"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو