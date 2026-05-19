الخوخ من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على تعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، كما يرتبط تناوله بعدد من الفوائد الصحية التي تشمل القلب والجهاز الهضمي والمناعة والعينين.

فيما يلي، إليك الفوائد الصحية لتناول الخوخ، وفقا لموقع "clevelandclinic".

دعم صحة القلب

يساعد الخوخ على تعزيز صحة القلب، إذ يسهم في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم المرتفع، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة.

كما يعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم، وهو من المعادن المهمة التي تساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل الضغط على الأوعية الدموية.

تحسين الهضم والوقاية من الإمساك

يحتوي أيضا على نوعين من الألياف، هما الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما يؤدي دورا مهما في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء، إضافة إلى الوقاية من الإمساك.

ضبط مستويات السكر والكوليسترول

تؤدي الألياف الموجودة به دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على الكوليسترول ضمن المعدلات الطبيعية.

تقليل الالتهابات والأمراض المزمنة

يحتوي الخوخ على مركبات نباتية مفيدة مثل البوليفينولات والبروبيوتيك، وهي عناصر تعمل على تقليل الالتهابات داخل الجسم، ما ينعكس إيجابا على الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة.

وترتبط هذه المركبات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى مرض الزهايمر.

تقوية جهاز المناعة

يتميز أيضا باحتوائه على مضادات أكسدة مهمة، مثل فيتامين "سي" والكاروتينات والبوليفينولات، وهي مركبات تساعد على مكافحة تلف الخلايا وحماية الجسم من الشيخوخة والأمراض.

دعم صحة العين

كما أن الخوخ مصدرا جيدا للبيتا كاروتين، وهي صبغة طبيعية يحولها الجسم إلى فيتامين "أ"، المعروف بدوره الأساسي في الحفاظ على صحة البصر ودعم وظائف العين.

