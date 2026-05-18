إعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكن الصداع؟

كتب : مصراوي

10:00 ص 18/05/2026

القهوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلجأ كثير من الأشخاص إلى شرب القهوة بالتزامن مع تناول مسكنات الصداع، اعتقادا منهم أنها تساعد على تسكين الألم بشكل أسرع.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، أن الكافيين قد يعزز فاعلية بعض أدوية الصداع بالفعل، لكنه في الوقت نفسه قد يسبب آثارًا عكسية لدى البعض.

يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تضييق الأوعية الدموية، وهو ما قد يخفف من بعض أنواع الصداع، خاصة الصداع النصفي والتوتري.

كما يساعد الكافيين الجسم على امتصاص بعض المسكنات مثل الإيبوبروفين والأسبرين والباراسيتامول بصورة أسرع، ما يعزز تأثيرها المسكن للألم.

أن بعض أدوية الصداع المتداولة تحتوي بالفعل على الكافيين ضمن مكوناتها، نظرا لدوره في زيادة كفاءة المسكنات وتحسين نتائجها العلاجية.

إن الإفراط في تناول القهوة مع المسكنات، لأن الكافيين قد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة التوتر والعصبية واضطرابات النوم، كما يمكن أن يتحول إلى سبب مباشر للصداع عند الاعتماد عليه بشكل يومي أو التوقف المفاجئ عنه.

أن تأثير القهوة مع المسكنات يختلف من شخص لآخر، فبينما يشعر البعض بتحسن سريع، قد يعاني آخرون من زيادة خفقان القلب أو اضطرابات المعدة، خاصة عند تناول كميات كبيرة من الكافيين.

وينصح الأطباء بعدم الإفراط في استخدام المسكنات المحتوية على الكافيين، مع ضرورة استشارة الطبيب في حال تكرار الصداع بشكل مستمر، لتجنب ما يعرف بـ"الصداع الارتدادي"، الناتج عن كثرة استخدام الأدوية والمنبهات.

القهوة ومسكنات الصداع

يفضل كثيرون تناول فنجان من القهوة مع مسكنات الصداع اعتقادا بأنها تساعد على تسريع تخفيف الألم، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن هذا المزيج قد يحمل فوائد ومضاعفات في الوقت نفسه

اقرأ أيضا:

5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.. لا تتجاهلها

ارتفاع مستوى ضغط الدم.. أسباب غير متوقعة

3 علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع ضغط الدم

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

القهوة الصداع المسكنات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرفة السياحة تكشف موعد بدء إصدار تأشيرات العمرة الجديدة
أخبار مصر

غرفة السياحة تكشف موعد بدء إصدار تأشيرات العمرة الجديدة
محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
القصة الكاملة لمنع دخول 3 صعايدة السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب الجلابية
زووم

القصة الكاملة لمنع دخول 3 صعايدة السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب الجلابية
"حفر حفرة ورا البيت ودفنها".. قصة مقتل ربة منزل على يد زوحها في إيتاي البارود
حوادث وقضايا

"حفر حفرة ورا البيت ودفنها".. قصة مقتل ربة منزل على يد زوحها في إيتاي البارود
CNN: البنتاجون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران وينتظر إشارة من ترامب
شئون عربية و دولية

CNN: البنتاجون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران وينتظر إشارة من ترامب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء