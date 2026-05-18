يلجأ كثير من الأشخاص إلى شرب القهوة بالتزامن مع تناول مسكنات الصداع، اعتقادا منهم أنها تساعد على تسكين الألم بشكل أسرع.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، أن الكافيين قد يعزز فاعلية بعض أدوية الصداع بالفعل، لكنه في الوقت نفسه قد يسبب آثارًا عكسية لدى البعض.

يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تضييق الأوعية الدموية، وهو ما قد يخفف من بعض أنواع الصداع، خاصة الصداع النصفي والتوتري.

كما يساعد الكافيين الجسم على امتصاص بعض المسكنات مثل الإيبوبروفين والأسبرين والباراسيتامول بصورة أسرع، ما يعزز تأثيرها المسكن للألم.

أن بعض أدوية الصداع المتداولة تحتوي بالفعل على الكافيين ضمن مكوناتها، نظرا لدوره في زيادة كفاءة المسكنات وتحسين نتائجها العلاجية.

إن الإفراط في تناول القهوة مع المسكنات، لأن الكافيين قد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة التوتر والعصبية واضطرابات النوم، كما يمكن أن يتحول إلى سبب مباشر للصداع عند الاعتماد عليه بشكل يومي أو التوقف المفاجئ عنه.

أن تأثير القهوة مع المسكنات يختلف من شخص لآخر، فبينما يشعر البعض بتحسن سريع، قد يعاني آخرون من زيادة خفقان القلب أو اضطرابات المعدة، خاصة عند تناول كميات كبيرة من الكافيين.

وينصح الأطباء بعدم الإفراط في استخدام المسكنات المحتوية على الكافيين، مع ضرورة استشارة الطبيب في حال تكرار الصداع بشكل مستمر، لتجنب ما يعرف بـ"الصداع الارتدادي"، الناتج عن كثرة استخدام الأدوية والمنبهات.

يفضل كثيرون تناول فنجان من القهوة مع مسكنات الصداع اعتقادا بأنها تساعد على تسريع تخفيف الألم، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن هذا المزيج قد يحمل فوائد ومضاعفات في الوقت نفسه

