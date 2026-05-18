إعلان

هل يساعد القرنفل والقرفة على تنظيم السكر في الدم؟

كتب : مصراوي

09:00 ص 18/05/2026

القرنفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول المشروبات الطبيعية والأعشاب بهدف تحسين مستويات السكر في الدم، ويأتي القرنفل والقرفة ضمن أبرز المكونات التي يعتقد البعض أنها تساهم في ضبط معدل الجلوكوز، لكن هل يمكن الاعتماد عليهما فعلًا؟

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور معتز القيعي، إن القرفة والقرنفل يحتويان على مركبات طبيعية ومضادات أكسدة قد تساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتقليل ارتفاع السكر في الدم، خاصة عند تناولهما باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن القرفة تُعرف بدورها في المساعدة على تقليل مقاومة الإنسولين، ما قد يساهم في تحسين استجابة الجسم للسكر، كما أنها قد تساعد في خفض مستويات السكر التراكمي لدى بعض المرضى.

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، أن القرنفل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات والأكسدة، قد تلعب دورًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر، لكنه شدد على أن تأثيره يظل مساعدًا وليس علاجًا أساسيًا.

وأكد أن تناول القرفة والقرنفل يوميًا لا يغني عن أدوية السكري أو النظام الغذائي الموصوف من الطبيب، محذرًا من الإفراط في تناولهما، لأن الكميات الكبيرة قد تسبب مشكلات صحية، خاصة لمرضى الكبد أو من يتناولون أدوية السيولة.

ونصح بضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع متابعة مستويات السكر بشكل دوري، وعدم الاعتماد على الأعشاب فقط في السيطرة على المرض.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.. لا تتجاهلها

ارتفاع مستوى ضغط الدم.. أسباب غير متوقعة

3 علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع ضغط الدم

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

القرفة القرنفل السكر مرضي السكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حفر حفرة ورا البيت ودفنها".. قصة مقتل ربة منزل على يد زوحها في إيتاي البارود
حوادث وقضايا

"حفر حفرة ورا البيت ودفنها".. قصة مقتل ربة منزل على يد زوحها في إيتاي البارود
"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
شئون عربية و دولية

"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب
أخبار مصر

3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب
قبل أزمة "أسد".. كيف انتقم "جعفر العمدة" و"حكيم باشا" من عنصرية منع الجلباب
زووم

قبل أزمة "أسد".. كيف انتقم "جعفر العمدة" و"حكيم باشا" من عنصرية منع الجلباب
نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء