يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول المشروبات الطبيعية والأعشاب بهدف تحسين مستويات السكر في الدم، ويأتي القرنفل والقرفة ضمن أبرز المكونات التي يعتقد البعض أنها تساهم في ضبط معدل الجلوكوز، لكن هل يمكن الاعتماد عليهما فعلًا؟

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور معتز القيعي، إن القرفة والقرنفل يحتويان على مركبات طبيعية ومضادات أكسدة قد تساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتقليل ارتفاع السكر في الدم، خاصة عند تناولهما باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن القرفة تُعرف بدورها في المساعدة على تقليل مقاومة الإنسولين، ما قد يساهم في تحسين استجابة الجسم للسكر، كما أنها قد تساعد في خفض مستويات السكر التراكمي لدى بعض المرضى.

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، أن القرنفل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات والأكسدة، قد تلعب دورًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر، لكنه شدد على أن تأثيره يظل مساعدًا وليس علاجًا أساسيًا.

وأكد أن تناول القرفة والقرنفل يوميًا لا يغني عن أدوية السكري أو النظام الغذائي الموصوف من الطبيب، محذرًا من الإفراط في تناولهما، لأن الكميات الكبيرة قد تسبب مشكلات صحية، خاصة لمرضى الكبد أو من يتناولون أدوية السيولة.

ونصح بضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع متابعة مستويات السكر بشكل دوري، وعدم الاعتماد على الأعشاب فقط في السيطرة على المرض.

