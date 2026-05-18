علامات على الكوع تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

كتب : مصراوي

11:00 ص 18/05/2026

قد تبدو التغيرات التي تظهر على منطقة الكوع مجرد مشكلات جلدية بسيطة، إلا أن الأطباء يؤكدون أن بعض العلامات قد تكون مؤشرًا مبكرًا على أمراض خطيرة ومزمنة داخل الجسم، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

أن اسمرار الكوع بشكل ملحوظ أو ظهور بقع داكنة وخشونة شديدة قد يرتبط أحيانًا باضطرابات مقاومة الإنسولين ومرض السكري، خاصة إذا كان التغير مفاجئًا أو مصحوبًا بزيادة في الوزن.

كما قد يكشف تورم الكوع أو الشعور بألم مستمر واحمرار عن التهابات بالمفاصل أو الإصابة بالنقرس والروماتويد، وهي أمراض تحتاج إلى تشخيص مبكر لتجنب المضاعفات الخطيرة.

وفي بعض الحالات، قد يكون ظهور طفح جلدي متقشر أو بقع فضية على الكوع علامة على الإصابة بمرض الصدفية، الذي لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط، بل قد يمتد إلى المفاصل وأجهزة أخرى بالجسم.

ويحذر الأطباء أيضًا من تجاهل الكتل أو التورمات غير الطبيعية في منطقة الكوع، لأنها قد تشير في حالات نادرة إلى التهابات شديدة أو مشكلات صحية أكثر خطورة تتطلب فحصًا طبيًا عاجلًا.

وينصح الخبراء بضرورة متابعة أي تغيرات غير معتادة في الجلد أو المفاصل، خاصة إذا استمرت لفترات طويلة أو صاحبها ألم وإرهاق عام، مؤكدين أن التشخيص المبكر يساهم بشكل كبير في الوقاية من المضاعفات وتحسين فرص العلاج.

