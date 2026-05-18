قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحرارة الشديدة مستمرة حتى غدٍ الثلاثاء، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 38 و36 درجة، بينما تصل في مدن الصعيد إلى 47 درجة.

وأضافت غانم أن الموجة شديدة الحرارة تبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم الأربعاء، حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 33 و32 درجة، وتستمر على هذا النحو حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن درجات الحرارة المحسوسة تحت أشعة الشمس تكون أعلى بكثير، وتختلف حسب مدة التعرض ونوع السطح، سواء كان أسفلتًا أو مناطق زراعية أو صحراوية.

وأشارت إلى أن الموجة الحارة الحالية تُعد طبيعية خلال فصل الربيع، حيث يسجل فصل الربيع أعلى درجات حرارة على مستوى العام، وقد تكون أعلى من فصل الصيف.

وطالبت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فاتحة وفضفاضة، واستخدام غطاء للرأس، والإكثار من شرب المياه والسوائل.