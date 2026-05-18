إيران تؤكد استمرار المحادثات مع واشنطن بوساطة باكستانية

كتب : محمد جعفر

11:18 ص 18/05/2026

علم إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تُجرى بوساطة باكستانية، لا تزال مستمرة، مشيراً إلى تبادل الجانبين ملاحظاتهما وتعليقاتهما بشأن أحدث مقترح قدمته طهران.

تبادل التعليقات حول المقترح الإيراني

وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن إيران والولايات المتحدة أرسلتا ردودهما على المقترحات المطروحة، في إطار المساعي الرامية إلى مواصلة المسار التفاوضي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون الردود أو طبيعة النقاط الخلافية بين الطرفين.

مفاوضات بشأن مضيق هرمز

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الإيراني أن فرقاً فنية من إيران وسلطنة عمان عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي في العاصمة العمانية مسقط، بهدف مناقشة آلية تضمن العبور الآمن في مضيق هرمز، الذي يشهد توترات متزايدة في الفترة الأخيرة.

اتصالات مستمرة مع سلطنة عمان

وأشار بقائي إلى أن طهران تواصل اتصالاتها مع سلطنة عمان والأطراف المعنية الأخرى لمناقشة الترتيبات الخاصة بالممر المائي الحيوي، في ظل أهمية المضيق لحركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

