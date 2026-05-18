صناديق الذهب تنافس السبائك.. أيهما أفضل لحماية المدخرات؟

يرى خبراء بسوق المال، خلال حديثهم لـ" مصراوي"، أن الاستثمار في الذهب سواء في صورته المادية أو عبر صناديق الاستثمار، يعد من أبرز الخيارات المتاحة للأفراد في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، مع اختلاف الأفضلية بحسب طبيعة كل مستثمر وقدرته المالية وخبرته في التعامل مع الأسواق.



وشهدت صناديق الاستثمار في الذهب في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عددها إلى نحو 6 صناديق عاملة في السوق بصافي أصول بنحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، موزعة على ما يقرب من 289 ألف حساب استثمارى، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

18% مكاسب الذهب في السوق المحلي منذ بداية 2026

وسجلت أسعار الذهب في مصر موجة صعود قوية خلال 2025، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من نحو 3720 جنيهًا في يناير إلى قرابة 5970 جنيهًا بنهاية العام، مدعومًا بارتفاع الأسعار العالمية، وتذبذب سعر الصرف، وزيادة الإقبال المحلي على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار.



وفي 2026 بدأ الذهب من مستويات مرتفعة بالفعل قرب 5975 جنيهًا لعيار 21، قبل أن يقفز إلى نحو 7300 جنيه خلال يناير، ثم يتراجع نسبيًا إلى حدود 6850 جنيهًا في أبريل، وسط تقلبات مرتبطة بحركة الذهب عالميًا، والتوترات الجيوسياسية، وتغيرات الطلب المحلي، إلى جانب تأثيرات الدولار في السوق المصرية، بينما كانت فترات التراجع المؤقت ترتبط بهدوء الأسعار العالمية أو تراجع وتيرة الشراء بعد الارتفاعات السريعة.

أسعار وثائق الاستثمار في صناديق الذهب بمصر تنخفض 6.9% خلال شهرين

الاستثمار في الذهب المادي أم صناديق الذهب

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في الذهب خلال الفترة الحالية يمثل خيارًا مميزًا، موضحًا أن المفاضلة بين الذهب المادي وصناديق الذهب تعتمد بشكل أساسي على أهداف المستثمر واحتياجاته.



وأضاف معطي، أن الذهب المادي يظل الخيار المناسب لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة من يمتلكون سيولة مالية مرتفعة ويفضلون الاحتفاظ بأصول ملموسة، كما يرتبط اقتناء الذهب، خاصة المشغولات بعادات اجتماعية وثقافية، خاصة لدى النساء، ما يعزز الإقبال عليه.

وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار يناسب أيضًا الأفراد الذين لديهم خبرة في متابعة الأسواق، والقدرة على تحليل تحركات الأسعار واتخاذ قرارات البيع والشراء بشكل مستقل.

صناديق الذهب تعد خيارًا أكثر ملاءمة لصغار المستثمرين

أوضح معطي أن صناديق الذهب تعد خيارًا مناسبًا لصغار المستثمرين أو من لا يمتلكون سيولة كبيرة، حيث تتيح إمكانية الاستثمار بمبالغ بسيطة من خلال شراء وثائق بأسعار أقل من تكلفة شراء جرام الذهب.

كما توفر هذه الصناديق مستوى أعلى من الأمان، خاصة لمن يتخوفون من مخاطر الاحتفاظ بالذهب في المنازل، مثل السرقة أو الفقدان، فضلًا عن ملاءمتها لفئة الشباب الذين يفضلون التعاملات الرقمية.

مزايا صناديق الذهب

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن صناديق الذهب تصدر عن مؤسسات مالية متخصصة، ويتم الاستثمار فيها من خلال شراء وثائق تمثل حصة في الصندوق.

وأضاف أن من أبرز مزايا هذه الصناديق إمكانية بدء الاستثمار بمبالغ صغيرة للغاية، ما يمنح المستثمرين مرونة كبيرة في الدخول والخروج، إلى جانب انخفاض التكلفة مقارنة بالذهب المادي، نظرًا لعدم وجود مصنعية.

وأشار نجلة إلى أن صناديق الذهب تتميز بسرعة التنفيذ، حيث يمكن شراء الوثائق بشكل فوري، بعكس شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية الذي قد يستغرق وقتًا، مؤكدًا أنها توفر درجة عالية من الأمان والجودة، إذ تستثمر في ذهب عيار 24 بدرجة نقاء تصل إلى 99.99% من خلال جهات متخصصة.

اقرأ أيضًا:

هل تقود البنوك المركزية الذهب إلى 6000 دولار؟ خبراء يوضحون