يعد تناول الطعام قبل النوم مباشرة من العادات الغذائية الشائعة التي يختلف حولها الخبراء بين مؤيد ومعارض، إذ قد يحمل هذا السلوك جوانب إيجابية في بعض الحالات، مقابل مجموعة من الأضرار الصحية المحتملة في حالات أخرى.

وتكمن أهمية هذه العادة في تأثيرها المباشر على وظائف الجسم مثل الهضم، ومستويات السكر في الدم، وجودة النوم، وحتى الوزن على المدى الطويل.

وفيما يلي نستعرض أبرز الفوائد والمخاطر المرتبطة بتناول الطعام قبل النوم، وفق ما أوردته تقارير طبية متخصصة، وفقا لموقع sleepfoundation.

فوائد الأكل قبل النوم مباشرة

1-تثبيت مستويات السكر في الدم

بالنسبة لمريض السكر يعتبر تناول وجبة خفيفة قبل النوم مفيدا، إذ تساعد الجسم على الحفاظ على توازن نسبة السكر في الدم أثناء النوم وتجنب اندفاع الهرمونات المنتجة للسكر عند الاستيقاظ.

2-النوم بشكل أسرع

تحتوي بعض الأطعمة على عناصر قد تساعد على النوم بشكل أسرع، فمثلا يفترض الخبراء أن تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان أو السيروتونين أو الميلاتونين يمكن أن يقلل من الوقت اللازم للنوم ويحسن جودة النوم بشكل عام.

3-إشباع الجوع

بالنسبة لمن يشعرون بالجوع مساء بعد العشاء، قد يكون تناول وجبة خفيفة مناسبا. فالوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية والمنخفضة السعرات الحرارية تشبع الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون التأثير على النوم أو تأخيره.

مخاطر الأكل قبل النوم مباشرة

1-الارتجاع المعدي المريئي، وحموضة المعدة، وحرقة المعدة

يرتبط تناول الطعام قبل النوم مباشرة بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، المعروف أيضا باسم حموضة المعدة، إذ يحدث الارتجاع المعدي المريئي عندما تعود محتويات المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب المسؤول عن نقل الطعام من الفم إلى المعدة، وعندما يستلقي الشخص مباشرة بعد تناول الطعام، قد تضغط محتويات المعدة على العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يسبب تهيجا وحموضة.

2-جودة نوم رديئة

قد يؤثر تناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم مباشرة على جودة النوم. تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية مع كميات كبيرة من الدهون أو الكربوهيدرات قبل النوم بساعة أو أقل قد يطيل مدة النوم، كما أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة قد يسبب الاستيقاظ في منتصف الليل.

3-السمنة

تشير الأبحاث إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، إلا أن هذا قد يعتمد بشكل كبير على أنواع الطعام وحجم الحصص، ففي حال تناول الشخص وجبة دسمة وسعراتها الحرارية كبيرة يصبح بالفعل عرضة للسمنة، أما إذا تناول وجبة خفيفة قد يكون ذلك مفيدا للصحة.

