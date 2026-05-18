تحدث الفنان محمد رمضان عن الجدل المثار حول ما يُعرف بـ"أزمة الأعلى أجرًا" في الوسط الفني، موضحًا أن الأمر يرتبط بعوامل متعددة من بينها السن والمرحلة الفنية، إلى جانب اختلاف تقييم الجمهور للفنانين.

ماذا قال عن عادل إمام؟

وقال رمضان خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، "مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، إنه عندما تحدث في وقت سابق عن كونه الأعلى أجرًا كان ذلك خلال فترة مسلسل "الأسطورة"، مضيفًا: "لما كان عادل إمام أعلى أجر في مصر مكنش حد في عمره يقدر يقول أنا الأعلى أجرًا، هي فكرة ‘نه في السن دا وبياخد كذا، فالفكرة بقى من هنا تعالوا نرخم عليه".

وأضاف: "أنا الأعلى أجرًا من زمان، أنا لما قولت أعلى أجر كنت عامل الأسطورة، إنما مبقاش حابط الجمهور بيبقى الجمهور مضايق مني وأقول أنا الأعلى أجرًا".

تفاصيل فيلم أسد

أقيم السبت 16 مايو عرضا خاصا لـ فيلم أسد في فوكس سينما بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من نجوم وصنّاع العمل.

شهد العرض الخاص حضور النجوم: محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ومن صنّاعه: محمد وشيرين وخالد دياب، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

أسد فكرة وإخراج محمد دياب، سيناريو وحوار محمد وشيرين وخالد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، عمرو القاضي، كامل الباشا، إيمان يوسف، إسلام مبارك، ومجموعة كبيرة من الفنانين.