مشروب شهير موجود في كل بيت يضعف القدرة الجنسية.. لا تتجاهله

كتب : مصراوي

10:30 م 17/05/2026

الإفراط في تناول بعض المشروبات قد تؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة والقدرة الجنسية لدى الرجال والنساء، خاصة عند استهلاكها بكميات كبيرة وعلى مدار طويل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة هيلث لاين، المشروبات الغازية التي أصبحت عنصرا أساسيا داخل أغلب المنازل، رغم ما تحتويه من نسب مرتفعة من السكر والكافيين والمواد الصناعية.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على القدرة الجنسية؟

أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية قد يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية التي تنعكس بشكل مباشر على الأداء الجنسي، من بينها زيادة خطر الإصابة بالسمنة، ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ضعف تدفق الدورة الدموية.

انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

الشعور بالخمول والإرهاق المستمر

كما أن المشروبات الغنية بالسكر قد تؤثر على صحة الأوعية الدموية، وهو ما يلعب دورا مهما في القدرة الجنسية والانتصاب.

أضرار أخرى للمشروبات الغازية

ولا تتوقف أضرار المشروبات الغازية عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل، تسوس الأسنان وضعف العظام.

زيادة احتمالات الإصابة بمرض السكري.

اضطرابات النوم بسبب الكافيين.

زيادة دهون الكبد.

متى يصبح الأمر خطيرا؟

إن تناول المشروبات الغازية بشكل معتدل قد لا يسبب أضرارا مباشرة، لكن المشكلة تبدأ مع الإفراط اليومي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعتمدون عليها بدلا من المياه أو العصائر الطبيعية.

نصائح للحفاظ على الصحة الجنسية

ينصح المتخصصون باتباع بعض العادات الصحية لتحسين القدرة الجنسية والحفاظ على الصحة العامة، ومنها

شرب كميات كافية من المياه.

تقليل السكريات والمشروبات الصناعية.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول أطعمة صحية غنية

بالفيتامينات.

الحصول على نوم كافٍ يوميًا.

ويبقى الاعتدال في تناول المشروبات المختلفة هو العامل الأهم للحفاظ على صحة الجسم وتجنب المضاعفات على المدى الطويل.

شعبة المصدرين: تصدير الطماطم للخليج ساهم في ارتفاع الأسعار محليًا
ظهور وليد صلاح الدين وحمزء علاء.. أول صور لـ نجوم الأهلي في حفل زفاف عمرو
"بسبب صورة".. زوجة عمرو الجزار تروي لـ مصراوي قصة حبهما وأجمل ذكرياتهما
بالصور.. أول ظهور لـ جورجينا في مهرجان "كان" بفستان قصير وجذاب
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية
