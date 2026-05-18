يُعرف دبس الرمان بمذاقه المميز واستخدامه الواسع في السلطات والأطعمة المختلفة، لكن المفاجأة أن فوائده الصحية تتجاوز كونه مجرد إضافة غذائية،

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Times of India"، يحتوي دبس الرومان على عناصر غذائية ومضادات أكسدة تمنحه فوائد متعددة للجسم عند تناوله باعتدال.

تعزيز صحة القلب

يحتوي دبس الرمان على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية، ما قد يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية.

دعم الجهاز الهضمي

يساعد دبس الرمان في تحسين عملية الهضم وتقليل بعض اضطرابات المعدة، كما يساهم في تعزيز صحة الأمعاء بفضل احتوائه على مركبات طبيعية مفيدة للجهاز الهضمي.

تقوية المناعة

بفضل غناه بمضادات الأكسدة وفيتامين “سي”، قد يساعد دبس الرمان في دعم الجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات، ما يجعله خيارًا جيدًا ضمن النظام الغذائي الصحي.

المساعدة في ضبط مستويات السكر

أوضحت التقارير أن تناول دبس الرمان بكميات معتدلة قد يساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، لكن يُنصح مرضى السكري بعدم الإفراط في تناوله بسبب احتوائه على نسبة من السكريات الطبيعية.

تحسين صحة البشرة

يساهم دبس الرمان في مكافحة علامات الشيخوخة وحماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وصحتها.

يجب تناول دبس الرمان باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، لتجنب الإفراط في السكريات والسعرات الحرارية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة.

