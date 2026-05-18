شهد طريق الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، حادث تصادم مأساوي تعرض له عدد من العمالة أثناء توجههم إلى أعمالهم، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وسط حالة من الحزن والارتباك بين الأهالي.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

نقل الجثامين إلى المشرحة

واستقبل مستشفى السادات العام جثماني "محمد.ف.م" و"بدرية.ع.ا"، وأودعهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

12 مصابًا يتلقون العلاج



كما استقبل المستشفى 12 مصابًا وهم: "آية.ا.م" 30 عامًا، و"داليا.ع.ع" 25 عامًا، و"وفاء.ا.م" 37 عامًا، و"إيمان.أ.س" 11 عامًا، و"محمد.ع" 30 عامًا، و"محمود.ر.ر" 17 عامًا، و"فاطمة.ش.ط" 51 عامًا، و"أسماء.م.ع" 21 عامًا، و"كمال.أ.س" 11 عامًا، و"هناء.ا.م" 32 عامًا، و"داليا.م"، و"طارق.خ" 19 عامًا.

ويخضع جميع المصابين للرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، وسط متابعة من الأطقم الطبية لحالتهم الصحية.

تحقيقات لكشف الملابسات



وباشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة التحقيقات لكشف أسباب وملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.