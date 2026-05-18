إعلان

مصرع عاملين وإصابة 12 في حادث مروع بالمنوفية- صور

كتب : أحمد الباهي

10:22 ص 18/05/2026 تعديل في 11:13 ص

حادث مروع بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، حادث تصادم مأساوي تعرض له عدد من العمالة أثناء توجههم إلى أعمالهم، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وسط حالة من الحزن والارتباك بين الأهالي.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

نقل الجثامين إلى المشرحة

واستقبل مستشفى السادات العام جثماني "محمد.ف.م" و"بدرية.ع.ا"، وأودعهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

12 مصابًا يتلقون العلاج


كما استقبل المستشفى 12 مصابًا وهم: "آية.ا.م" 30 عامًا، و"داليا.ع.ع" 25 عامًا، و"وفاء.ا.م" 37 عامًا، و"إيمان.أ.س" 11 عامًا، و"محمد.ع" 30 عامًا، و"محمود.ر.ر" 17 عامًا، و"فاطمة.ش.ط" 51 عامًا، و"أسماء.م.ع" 21 عامًا، و"كمال.أ.س" 11 عامًا، و"هناء.ا.م" 32 عامًا، و"داليا.م"، و"طارق.خ" 19 عامًا.

ويخضع جميع المصابين للرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، وسط متابعة من الأطقم الطبية لحالتهم الصحية.

تحقيقات لكشف الملابسات


وباشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة التحقيقات لكشف أسباب وملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السادات حادث مروري المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
ذروة الحرارة تصل لـ47 درجة.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

ذروة الحرارة تصل لـ47 درجة.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

صناديق الذهب تنافس السبائك.. أيهما أفضل لحماية المدخرات؟
اقتصاد

صناديق الذهب تنافس السبائك.. أيهما أفضل لحماية المدخرات؟
سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
شئون عربية و دولية

"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء