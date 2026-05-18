إسرائيل تبدأ عملية للسيطرة على أسطول الصمود المتجه إلى غزة

بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ عملية بحرية تستهدف الأسطول المتجه إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي بالتزامن مع تحرك سفن انطلقت من تركيا ضمن ما يعرف باسم "أسطول الصمود".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن عملية للسيطرة على الأسطول البحري المتجه نحو قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وحدة الكوماندوز البحرية "شييطت 13" شرعت في تنفيذ عملية تهدف إلى الاستيلاء على السفن المشاركة ضمن الأسطول.





