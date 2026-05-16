مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يواجه الكثير من الأشخاص نوبات صداع متكررة ومفاجئة.

في هذا التقرير، إليكم الأسباب الرئيسية للصداع الصيفي، وأنواعه، والفحوصات الوقائية التي يمكن أن تساعد على الحد منه، وفقا لموقع "thehealth".

لماذا يزداد الصداع في فصل الصيف؟

ارتفاع درجات الحرارة

يسعى الجسم للمحافظة على توازنه الحراري، ما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية وزيادة الضغط داخل الرأس.

التغيرات في الروتين اليومي

نمط النوم، النظام الغذائي، ومستوى النشاط البدني يتغير خلال الصيف، ما يؤثر على صحة الجسم ويزيد من احتمالية الصداع.

الإجهاد الحراري والجفاف

فقدان السوائل والمعادن أثناء التعرق يقلل من قدرة الجسم على تنظيم وظائفه الحيوية، ما يؤدي إلى الصداع.

الحرارة المباشرة

التعرض الطويل لأشعة الشمس يسبب الدوار والإرهاق، كما أن الضوء الساطع أحد أسباب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، ولتقليل هذه المخاطر، يُنصح بارتداء القبعات والنظارات الشمسية.

الجفاف وفقدان السوائل

قلة شرب الماء خلال النهار تقلل من تدفق الدم إلى الدماغ وتزيد من احتمال الصداع، لذا من الضروري الحرص على الترطيب المستمر لتقليل هذه المشكلة.

اضطرابات النوم

النوم غير الكافي يقلل قدرة الجسم على التعافي ويزيد من حساسية الرأس تجاه الصداع.

تأثير الطعام والوجبات

تخطي الوجبات، الإفراط في تناول الكافيين، أو تناول الأطعمة الدسمة والحارة يسبب اضطرابا في مستويات السكر بالدم، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالصداع.

أنواع الصداع الصيفي

صداع التوتر: ناتج عن التعب والإجهاد العام.

الصداع النصفي: يُحفز بالتعرض للضوء الساطع والحرارة.

صداع بسبب الجفاف أو النظام الغذائي: يرتبط بانخفاض السوائل أو تناول أطعمة غير مناسبة.

نصائح فعالة للحد من الصداع

شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة.

ارتداء قبعات ونظارات شمسية عند الخروج.

الحفاظ على نظام نوم منتظم.

الحد من تناول الأطعمة الثقيلة والكافيين.

تناول خضروات وفواكه غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.

ممارسة اليوجا أو التأمل لتخفيف التوتر.

شرب شاي الزنجبيل وزيت النعناع لتخفيف الألم.

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالصداع في الصيف؟

الأطفال وكبار السن الذين يصعب على أجسامهم تنظيم الحرارة.

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الشمس.

من لديهم تاريخ سابق من الصداع النصفي أو صداع التوتر.

متى يجب زيارة الطبيب فورا؟

يجب الذهاب للطبيب المختص فورا في الحالات التالية:

صداع شديد مع قيء أو مشكلات في الرؤية.

صداع مصحوب بحمى شديدة أو دوار شديد.

علامات ضربات الشمس أو الجفاف الشديد.

اقرأ أيضا:

تعاني من الصداع في نفس الوقت يوميًا؟- إليك السبب

الصداع يزعجك؟.. 7 علامات تدل على أنه حالة خطيرة

ما أضرار تجاهل الصداع المتكرر على صحة الجسم؟

