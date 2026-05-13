ماذا يحدث لكليتك عند تناول القهوة على معدة فارغة؟.. مفاجأة

كتب : أسماء العمدة

10:30 م 13/05/2026

القهوة

يحرص كثير من الأشخاص على بدء يومهم بفنجان من القهوة، خاصة في الصباح الباكر وعلى معدة فارغة، اعتقادا منهم بأنها تمنح النشاط والتركيز

وتعليقًا على ذلك يقول الدكتور معتز القيعي، إن تناول القهوة على معدة فارغة قد يسبب بعض التأثيرات الصحية، خاصة عند الإفراط في تناولها أو لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية معينة.

كيف تؤثر القهوة على الكلى؟

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، تحتوي القهوة على مادة الكافيين، التي تعمل كمدر طبيعي للبول، ما يدفع الجسم إلى فقدان السوائل بشكل أسرع، وهو ما قد يؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تعويض الماء المفقود، الأمر الذي يضع ضغطا إضافيا على الكلى.

كما أن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤثر على توازن الأملاح والمعادن داخل الجسم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على وظائف الكلى بشكل طبيعي.

ماذا يحدث عند تناولها على معدة فارغة؟

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، عند شرب القهوة دون تناول الطعام، قد ترتفع مستويات أحماض المعدة، ما يسبب الشعور بالحموضة أو اضطرابات الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون التوتر "الكورتيزول"، وهو ما ينعكس على مستوى الطاقة والمزاج.

وفي بعض الحالات، قد يشعر البعض بالخفقان أو التوتر والعصبية نتيجة امتصاص الكافيين بسرعة أكبر على معدة فارغة.

هل القهوة تضر الكلى بشكل مباشر؟

وأشار إلى أن تناول القهوة باعتدال لا يسبب ضررا مباشرا للكلى لدى الأشخاص الأصحاء، أن القهوة قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض الكلى المزمنة عند استهلاكها بكميات معتدلة.

