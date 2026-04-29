تُعد أمراض القلب والسكتات الدماغية من أبرز أسباب الوفاة حول العالم، ويرتبط خطر الإصابة بهما بشكل كبير بنمط الحياة، خاصة النظام الغذائي.

ويحذر معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، من بعض الأطعمة التي قد تبدو شائعة، لكنها ترفع من خطر الإصابة بمشكلات القلب عند الإفراط في تناولها.

- الدهون المشبعة والمقلية

تأتي الأطعمة المقلية في مقدمة القائمة، خاصة تلك التي تُطهى بزيوت مهدرجة أو تُعاد استخدامها، حيث ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر النوبات القلبية.

- اللحوم المصنعة

مثل السجق واللانشون والبرجر المصنع، إذ تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة، التي ترتبط بزيادة ضغط الدم وتصلب الشرايين.

- الأطعمة الغنية بالملح

وأشار إلى أن الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، خاصة مع الأطعمة الجاهزة والمعلبة.

- السكريات والمشروبات المحلاة

تساهم السكريات الزائدة في زيادة الوزن ورفع مستويات السكر في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب، خاصة عند الاعتماد على المشروبات الغازية والعصائر المصنعة.







- الوجبات السريعة

تجمع الوجبات السريعة بين الدهون الضارة والسكريات والملح بنسب مرتفعة، ما يجعلها من أخطر العادات الغذائية على صحة القلب عند تناولها بشكل متكرر.

واختتم:" يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، مع تقليل الدهون الضارة والملح، إلى جانب ممارسة النشاط البدني".







