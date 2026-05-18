إعلان

البورصة تعلن تفاصيل طرح "قرة للطاقة" بسعر 2.97 جنيه للسهم

كتب : أحمد الخطيب

11:22 ص 18/05/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر شراء أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، ضمن طرح عام وخاص للمصريين يشمل بيع ما يصل إلى 247.5 مليون سهم تمثل 11% من رأسمال الشركة، بسعر 2.97 جنيه للسهم، وفق إفصاح صادر اليوم.

ويتضمن الطرح شريحتين؛ الأولى طرح خاص للمستثمرين المصريين المؤهلين بعدد 148.5 مليون سهم تمثل 60% من الأسهم المطروحة، ويبدأ تسجيل الأوامر اعتبارًا من 18 مايو ولمدة خمسة أيام عمل تنتهي في 24 مايو 2026.

شريحة عامة للجمهور المصري بعدد 99 مليون سهم

يشمل الطرح شريحة عامة للجمهور المصري بعدد 99 مليون سهم تمثل 40% من الأسهم المطروحة، على أن يبدأ تسجيل الأوامر من 19 مايو وحتى 25 مايو 2026.

وحددت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح العام عند ألف سهم، وبحد أقصى مليوني سهم، بينما يبلغ الحد الأدنى في الطرح الخاص مليوني سهم للأفراد المؤهلين و5 ملايين سهم للمؤسسات المالية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية الرقابة المالية المستثمرين المصريين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية
علامات على الكوع تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

علامات على الكوع تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها
شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين
اقتصاد

شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين

مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
مصراوى TV

مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
أخبار السيارات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور