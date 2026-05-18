البورصة تعلن تفاصيل طرح "قرة للطاقة" بسعر 2.97 جنيه للسهم

أعلنت البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر شراء أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، ضمن طرح عام وخاص للمصريين يشمل بيع ما يصل إلى 247.5 مليون سهم تمثل 11% من رأسمال الشركة، بسعر 2.97 جنيه للسهم، وفق إفصاح صادر اليوم.

ويتضمن الطرح شريحتين؛ الأولى طرح خاص للمستثمرين المصريين المؤهلين بعدد 148.5 مليون سهم تمثل 60% من الأسهم المطروحة، ويبدأ تسجيل الأوامر اعتبارًا من 18 مايو ولمدة خمسة أيام عمل تنتهي في 24 مايو 2026.

يشمل الطرح شريحة عامة للجمهور المصري بعدد 99 مليون سهم تمثل 40% من الأسهم المطروحة، على أن يبدأ تسجيل الأوامر من 19 مايو وحتى 25 مايو 2026.

وحددت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح العام عند ألف سهم، وبحد أقصى مليوني سهم، بينما يبلغ الحد الأدنى في الطرح الخاص مليوني سهم للأفراد المؤهلين و5 ملايين سهم للمؤسسات المالية.