يبدأ ملايين الأشخاص يومهم بتناول فنجان من الشاي أو القهوة فور الاستيقاظ، اعتقادا منهم أن الكافيين يمنحهم النشاط والطاقة اللازمة لبداية اليوم.

يقول معتز القيعي، إن تناول هذه المشروبات على معدة فارغة قد تسببه من أضرار صحية ومشكلات بالجهاز الهضمي.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يؤدي شرب القهوة أو الشاي صباحا قبل تناول الطعام إلى تحفيز إفراز أحماض المعدة بشكل كبير، ما قد يسبب الشعور بالحموضة وحرقة المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالجهاز الهضمي.

قد يتسبب الكافيين في تهيج بطانة المعدة والأمعاء، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى الشعور بالغثيان أو الانتفاخ أو آلام المعدة.

يساهم الكافيين في زيادة إفراز هرمون التوتر «الكورتيزول»، وعند تناوله على معدة فارغة قد يشعر الشخص بالعصبية أو القلق أو سرعة ضربات القلب بشكل أكبر.

ورغم أن القهوة والشاي يمنحان شعورا سريعا بالنشاط، فإن تناولها دون طعام قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة بعد فترة قصيرة، ما يجعل الشخص أكثر شعورا بالإرهاق والخمول.

ولفت إلى أن الإفراط في تناول الشاي والقهوة، خاصة قبل الإفطار، قد يؤثر على امتصاص بعض العناصر المهمة مثل الحديد، وهو ما قد يزيد خطر الإصابة بالأنيميا مع الوقت.

واختتم حديثه:" يجب تناول الشاي والقهوة بشكل صحي

وتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة أو الشاي، وعدم الإفراط في الكافيين خلال اليوم، شرب المياه بكميات كافية، وتجنب تناول القهوة في وقت متأخر من الليل".

