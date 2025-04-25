3 علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع ضغط الدم

عادةً ما يكون ارتفاع ضغط الدم صامتًا ولا تظهر له أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ولكن، في بعض الحالات، خاصة عندما يرتفع الضغط بشكل كبير، قد تظهر بعض العلامات التي تستدعي الانتباه واستشارة الطبيب، وفقًا لـ healthline

1- صداع شديد

قد يشعر الشخص بصداع حاد ومستمر، غالبًا ما يكون في الجزء الخلفي من الرأس. ومع ذلك، الصداع عرض شائع للعديد من الحالات الأخرى، لذا لا يمكن اعتباره علامة قاطعة لارتفاع ضغط الدم وحده.

2- ضيق في التنفس

قد يشعر الشخص بصعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر، خاصة عند بذل مجهود بسيط أو حتى في وضع الراحة.

3- نزيف الأنف المتكرر

على الرغم من أن نزيف الأنف له أسباب عديدة، إلا أنه قد يكون في بعض الحالات مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كان متكررًا أو شديدًا.

علامات أخرى محتملة (ولكنها ليست محددة):

دوار أو دوخة.

تشوش في الرؤية.

ألم في الصدر.

خفقان في القلب.

تعب أو إرهاق غير مبرر.

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