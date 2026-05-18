حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد عقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة، وذلك إلحاقًا بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي، وكذلك الصفين الأول والثاني الإعدادي، ستُعقد خلال الفترة من 18 يوليو حتى 22 يوليو 2026.

كما تقرر عقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 18 يوليو حتى 25 يوليو، فيما تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم 25 يوليو وتنتهي في 30 يوليو 2026.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستكون موحدة على مستوى الإدارة التعليمية، على أن يتولى موجه أول المادة وضع الأسئلة، بينما تقوم المدارس بتشكيل لجان تقدير الدرجات وإعلان النتائج فور الانتهاء منها.

وشددت الوزارة على ضرورة إخطار أولياء الأمور رسميًا بأحقية الطلاب في دخول امتحانات الدور الثاني قبل موعدها بـ14 يومًا على الأقل.

كما أشارت إلى أنه سيتم اختبار تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر لهم برامج علاجية في الأسبوع الأخير من أغسطس، وفي حال عدم اجتياز البرامج العلاجية يعتبر التلميذ باقيًا للإعادة.