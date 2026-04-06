ارتفاع مستوى ضغط الدم.. أسباب غير متوقعة

كتب : سيد متولي

02:00 ص 06/04/2026

ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، وغالبًا ما يعزى إلى التقدم في السن أو زيادة الوزن، ومع ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض العادات اليومية، التي قد يعتقد الكثيرون أنها غير ضارة، يمكن أن تؤثر على ضغط الدم بشكل خفي لكنها قوي.

تأثير الإجهاد على ضغط الدم

تشير الدكتورة آي ثندر وين إلى أن الإجهاد المستمر الناتج عن الإفراط في العمل أو متابعة البريد الإلكتروني لساعات طويلة يضع الجسم في حالة تأهب دائم، ما يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، هذه الهرمونات تتسبب في تضيق الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم، حتى في الأشخاص الذين يبدون بصحة جيدة، بحسب health.mail.ru.

من جانبها، توضح الدكتورة منى شاه أخصائية أمراض القلب أن هذه التغيرات الهرمونية تزيد الالتهابات وتسرع تخثر الدم، كما أنها تؤدي إلى انقباض الشرايين، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الغريب أن هذا التأثير يمكن أن يتراكم على مدى سنوات دون ظهور أي أعراض واضحة، ما يجعل المراقبة المبكرة أمرًا بالغ الأهمية.

نصائح مهمة لضبط الضغط

لذلك، ينصح الخبراء بعدم الاكتفاء بمراقبة الوزن والنظام الغذائي فقط، بل ينبغي التركيز على العوامل النفسية والروتينية اليومية، مثل مستوى التوتر، وجودة النوم، وفترات الراحة خلال اليوم. الاهتمام بهذه التفاصيل الصغيرة يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم المزمن ويحمي القلب على المدى الطويل.

كما يوصي الأطباء بالقيام بفحوصات منتظمة لضغط الدم، ومراجعة العادات اليومية التي قد تبدو بسيطة لكنها تؤثر على صحة القلب. فالتوازن بين النشاط والعمل والراحة والنوم هو المفتاح للحفاظ على مستوى ضغط دم صحي والوقاية من المضاعفات الخطيرة.

