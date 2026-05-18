مصر تدين محاولة استهداف السعودية بـ3 مسيرات

أدانت مصر محاولة استهداف المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مسيرة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أي تهديدات، معربة عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

كما شددت في بيانها على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وامن واستقرار المنطقة، محذرة من أن هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة.

استهداف السعودية

وكانت الدفاع السعودية قد أعلنت اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من أجواء العراق صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، في بيان اليوم، إنه تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وأكد المالكي، أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.