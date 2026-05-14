طريقة حفظ اللحوم والدواجن من أهم العوامل التي تحافظ على سلامة الغذاء وجودته، إذ إن التخزين الخاطئ قد يؤدي إلى فساد الطعام ونمو البكتيريا الضارة، حسبما أكد معتز القيعي، خصائي التغذية العلاجية والرياضية.

ما هي مدة حفظ اللحوم في الثلاجة؟

وأضاف "القيعي" أن درجة حرارة الثلاجة يجب أن تكون أقل من 4 درجات مئوية لضمان حفظ الطعام بشكل آمن، بما في ذلك اللحوم الحمراء الطازجة، واللحم البقري أو الضأن من 3 إلى 5 أيام، واللحم المفروم من يوم إلى يومين، الكبدة والأحشاء، من يوم إلى يومين.

وبين أن الدواجن الطازجة، الدجاج الكامل أو المقطع، تحفظ من يوم إلى يومين، والدواجن المتبلة لا تتجاوز 24 ساعة، واللحوم المطهية

وأشار إلى أن اللحوم أو الدجاج المطهو يحفظ في فترة من 3 إلى 4 أيام، ويفضل أن تكون درجة حرارة الفريزر عند 18 درجة مئوية أو أقل للحفاظ على جودة الطعام لفترات أطول.

وكشف الفترات الآمنة لحفظ اللحوم والدواجن بكل أنواعها كالآتي:

اللحوم الحمراء

قطع اللحم الكبيرة من 6 إلى 12 شهرا

اللحم المفروم من 3 إلى 4 أشهر

الكبدة والأحشاء من 3 إلى 4 أشهر

الدواجن

الدجاج الكامل: حتى 12 شهرا

قطع الدجاج: من 6 إلى 9 أشهر

الدجاج المطهو: من شهرين إلى 6 أشهر

اللحوم المطهية

الأطعمة المطهية المحتوية على اللحوم: من شهرين إلى 3 أشهر

وتابع أن هناك علامات تدل على فساد اللحوم والدواجن، حتى مع الالتزام بفترات التخزين، يجب التأكد من سلامة الطعام قبل الطهي، ومن أبرز علامات الفساد:

- تغير اللون إلى الرمادي أو الأخضر

- ظهور رائحة كريهة أو حامضة

- وجود لزوجة على سطح اللحم أو الدجاج

- تكون الثلج بكثافة داخل العبوة في الفريزر

نصائح مهمة للتخزين الآمن للحوم والدواجن

واختتم بالإشارة إلى أن تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة قبل التجميد، استخدام أكياس أو عبوات محكمة الغلق، وكتابة تاريخ التخزين على العبوات، وعدم إعادة تجميد اللحوم بعد ذوبانها بالكامل، إذابة اللحوم داخل الثلاجة وليس في حرارة الغرفة.

