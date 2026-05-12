هذا ما يحدث لـ "القلب والكوليسترول" بعد تناول اللحم الضاني في العيد

كتب : شيماء مرسي

03:30 م 12/05/2026

اللحم الضاني

يكثر تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى، لكن يتساءل الكثيرون عن تأثيره على صحة القلب ومستويات الكوليسترول في الجسم.

وأوضح الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية في تصريحاته لـ "مصراوي، ما يحدث للقلب والكوليسترول بعد تناول اللحم الضاني خلال العيد.

ما هي فوائد اللحم الضاني؟

اللحم الضاني من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد والزنك وفيتامين B12، ما يجعله خيارا غذائيا مفيدا لدعم العضلات والطاقة وتعزيز وظائف الدم والمناعة.

هل يساعد اللحم الضاني على تقوية الجسم وتحسين الصحة؟

تناول اللحم الضاني باعتدال يسهم في تلبية احتياجات الجسم من الأحماض الأمينية والمعادن الأساسية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو ضعف الشهية.

كيف يؤثر الإفراط في تناول اللحم الضاني على القلب والكوليسترول؟

لا يجب الإفراط في تناول اللحم الضاني، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، خاصة عند القلي بزيوت مهدرجة، ما يزيد مستويات الكوليسترول الضار في الدم ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

كيف تؤثر طرق طهي اللحم على صحة القلب؟

كما أن طرق الطهي غير الصحية، مثل القلي أو الإفراط في الدهون والسمن، تزيد من التأثيرات السلبية على صحة القلب وضغط الدم.

ما هي الطريقة الصحية لتناول اللحم الضاني؟

يجب الاعتدال في تناول اللحم الضاني واختيار الأجزاء الأقل دهونا، مع الاعتماد على الشوي أو السلق كبدائل صحية، إلى جانب تناول الخضروات والألياف للمساهمة في تحسين التوازن الغذائي وتقليل التأثير على الكوليسترول.

