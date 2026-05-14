رد الفنان محمد غنيم، على قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بوقف إصدار تصاريح عمل له بسبب تدوينة له على "فيسبوك" كتب خلالها "أدعو الدولة لعمل شلاتر للستات اللي بيأكلوا كلاب الشارع مع الكلاب ونبقى خلصنا منهم سوا"، وبعد القرار حذف ما كتبه.

رد محمد غنيم على قرار وقف إصدار تصاريح له من نقابة المهن التمثيلية

وقال محمد غنيم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مفيش أي مشكلة خالص وأحترم النقيب أشرف زكي وأعتقد الموضوع وصله بصورة مش مظبوطة وأنا مغلطش في ستات مصر ولا حاجة، أنا ضد تنظيمات الستات اللي بتأكل الكلاب في الشارع"

وتابع: "الموضوع وصله بصورة مش مظبوطة، والأستاذ أشرف زكي راجل محترم وحبيبي ونقيبنا وعزيزنا وعلى راسي كلامه".

وأضاف: "أنا مش زعلان من قراره خالص، وما حدث هو سوء تفاهم وإن شاء الله نلتقي ونحلها".

المهن التمثيلية تقرر وقف إصدار تصاريح عمل لمحمد غنيم

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قررت وقف منح الفنان محمد غنيم تصاريح عمل، وذلك بعد تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك تخص السيدات تم تفسيرها بأنها إساءة لهم.

ويأتي وقف منحه تصاريح العمل في ظل عدم حصوله على عضوية النقابة، حيث يعمل بتصاريح تمنح بشكل دوري.

وتعود القصة لمنشور للفنان محمد غنيم، دعا فيه الدول لعمل شلاتر للسيدات ممن يطعمن كلاب الشوارع.

مسلسل أسود باهت آخر أعمال محمد غنيم

يذكر أن، آخر أعمال مسلسل "أسود باهت" الذي دارت أحداثه في 3 حكايات منفصلة، تحتوي كل حكاية 5 حلقات، وتدور أحداثها حول جريمة غامضة تحتاج حلًا. تبدأ معها سلسلة من التحقيقات التي تكشف عن أسرار وتفاصيل غامضة وصادمة، وعلاقات إنسانية متشابكة.

وخاض بطولته سهر الصايغ وضياء عبدالخالق ومحمد مهران وحسن عيد وعبير فاروق ومحمد غنيم، وإخراج ممدوح زكي.

