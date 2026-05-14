أثار الدكتور مجدي نزيه، استشاري وخبير تغذية علاجية حالة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الأنظمة الغذائية المنتشرة، مؤكدا أن فكرة وجود "نظام غذائي موحد" يناسب جميع الأشخاص تعد أمرا غير علمي، مشددا على أن كل جسم له طبيعته الخاصة واحتياجاته المختلفة.

ما حقيقة "الأنظمة الجاهزة" التي يتم تداولها بين الناس

وتحدث "نزيه" خلال حواره مع الإعلامية سماح السعيد في برنامج "صد رد" عبر منصة "مصراوي"، عن عدد من القضايا المتعلقة بالتغذية والصحة، منتقدا ما وصفه بـ"الأنظمة الجاهزة" التي يتم تداولها بين الناس دون مراعاة الفروق الفردية.

وأكد أن أي نظام غذائي يجب أن يتم تصميمه خصيصا لكل شخص وفقا لعوامل متعددة، منها العمر والطول والحالة الصحية ونمط الحياة والتاريخ المرضي، موضحا أن التعامل مع التغذية بطريقة عامة يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج عكسية.

أضرار الاعتماد على أوراق حميات مطبوعة مسبقا

وأضاف أن الاعتماد على أوراق حميات مطبوعة مسبقا وتوزيعها على الجميع دون تقييم دقيق للحالة الصحية يعد "نوعا من الخداع"، لأن الأجسام تختلف بشكل كبير في استجابتها للغذاء.

وأوضح أن السمنة لها عدة أنواع، منها السمنة الفسيولوجية والهرمونية والدوائية الناتجة عن بعض الأدوية مثل الكورتيزون، بالإضافة إلى السمنة الغذائية، والتي وصفها بأنها الأكثر انتشارا.

وأشار إلى أن السمنة الغذائية تحدث نتيجة الإفراط في تناول الطعام مع قلة الحركة، مؤكدا أن علاج المشكلة يبدأ من معرفة السبب الحقيقي لها، وليس من خلال البحث عن حلول سريعة مثل أدوية التخسيس أو جراحات السمنة.

وقال إن هناك فئة من الناس تبحث دائما عن "الحل السريع"، سواء عبر تناول أدوية لإنقاص الوزن أو اللجوء لعمليات التكميم، دون محاولة تغيير نمط الحياة أو العادات الغذائية.

وتطرق الدكتور مجدي نزيه إلى الفرق بين نمط الحياة قديما وحديثا، موضحا أن الأجيال السابقة كانت تتناول أطعمة دسمة مثل السمن والزبدة، لكنها كانت تتمتع بصحة أفضل بسبب النشاط البدني المستمر والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والزيوت المهدرجة.

التربة الزراعية في الماضي كانت أكثر نقاء

كما أشار إلى أن التربة الزراعية في الماضي كانت أكثر نقاء، بينما أصبحت الآن ملوثة بالمبيدات، مضيفا أن الناس قديما كانوا يسيرون حفاة في الأراضي الزراعية ما كان يساعد أجسامهم على الاستفادة من المعادن الطبيعية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ارتداء الأحذية حاليا أصبح ضرورة صحية للحماية من آثار المبيدات والملوثات.

وكشف استشاري التغذية أن بعض الأعراض التي تبدو غير مرتبطة بالطعام، مثل الصداع والزغللة وآلام الكتف أو المفاصل، قد تكون في الحقيقة ناتجة عن حساسية تجاه أنواع معينة من الأطعمة.

الأجسام تختلف في تفاعلها مع أطعمة شائعة

وأوضح أن الأجسام تختلف في تفاعلها مع أطعمة شائعة مثل القمح أو الفول، مؤكدا أن اكتشاف حساسية الطعام الخاصة بكل شخص يمثل خطوة مهمة لتحسين حالته الصحية.

وشدد نزيه على ضرورة الاعتماد على المتخصصين أصحاب الخلفية الأكاديمية والانتماءات العلمية المعترف بها، موضحا أن هؤلاء فقط يمكن محاسبتهم على النصائح الطبية والغذائية التي يقدمونها للجميع.

