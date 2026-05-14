قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة كثفت استعداداتها لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجهات المعنية بدأت طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بالأسواق، لمواجهة زيادة الطلب خلال فترة العيد.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين وزارات التموين والداخلية، وجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر.

وأضاف أن الحملات الرقابية ستتعامل مع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وستمنع الممارسات الاحتكارية، مع ضمان ضخ كميات كافية من السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد أن الحكومة بدأت تنفيذ منظومة رقمية جديدة للحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر تقنية QR Code بمطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لتعميمها في مختلف المطارات المصرية.

وشدد الحمصاني على أن المنظومة الجديدة تستهدف تسهيل وتسريع إجراءات دخول السائحين، من خلال التحول من النظام الورقي التقليدي إلى نظام رقمي يعتمد على تطبيقات الهاتف المحمول.