إعلان

أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص

كتب : محمد نصار

05:19 م 14/05/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ردّ مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر انقطاع الكهرباء بالكامل داخل أحد القطارات على خط طنطا – القاهرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إنه تم إرسال الفيديو إلى الجهات المختصة داخل الهيئة لفحصه والتأكد من صحته.

وشكك المصدر في صحة الفيديو أو سياق تصويره، موضحًا أن الهيئة، بمختلف مستوياتها، لم تتلقَّ خلال الفترة الأخيرة أي بلاغات بشأن الواقعة.

وأشار إلى أنه من غير المنطقي أن يسير القطار دون ركاب، مضيفًا: "لا يوجد قطار يتحرك فارغًا إلا في أثناء دخوله إلى التخزين، حيث يتم إطفاء الأنوار بشكل طبيعي في ظل خطة ترشيد الكهرباء الحالية، وبالتالي لا يكون هناك ركاب على متنه".

وتابع المصدر: «عند حدوث أي عطل داخل القطار، يقوم ناظر المحطة أو الكمساري بإبلاغ الجهات المختصة وإثبات الواقعة رسميًا».

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر قطار الظلام قطار الكهرباء خط القاهرة طنطا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قصة جريمة قتل سيدة أُحيل زوجها للمفتي من أول جلسة.. التفاصيل الكاملة
حوادث وقضايا

قصة جريمة قتل سيدة أُحيل زوجها للمفتي من أول جلسة.. التفاصيل الكاملة
وزير التعليم: سأزور أي لجنة يثار حولها غش أو وجود "ولاد أكابر"
مدارس

وزير التعليم: سأزور أي لجنة يثار حولها غش أو وجود "ولاد أكابر"
نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
زووم

نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
مصدر من الأهلي: مفاجأة عبد الحفيظ لـ بن شرقي برقم خرافي
رياضة محلية

مصدر من الأهلي: مفاجأة عبد الحفيظ لـ بن شرقي برقم خرافي
بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
رياضة محلية

بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد