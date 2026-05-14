ردّ مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر انقطاع الكهرباء بالكامل داخل أحد القطارات على خط طنطا – القاهرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إنه تم إرسال الفيديو إلى الجهات المختصة داخل الهيئة لفحصه والتأكد من صحته.

وشكك المصدر في صحة الفيديو أو سياق تصويره، موضحًا أن الهيئة، بمختلف مستوياتها، لم تتلقَّ خلال الفترة الأخيرة أي بلاغات بشأن الواقعة.

وأشار إلى أنه من غير المنطقي أن يسير القطار دون ركاب، مضيفًا: "لا يوجد قطار يتحرك فارغًا إلا في أثناء دخوله إلى التخزين، حيث يتم إطفاء الأنوار بشكل طبيعي في ظل خطة ترشيد الكهرباء الحالية، وبالتالي لا يكون هناك ركاب على متنه".

وتابع المصدر: «عند حدوث أي عطل داخل القطار، يقوم ناظر المحطة أو الكمساري بإبلاغ الجهات المختصة وإثبات الواقعة رسميًا».