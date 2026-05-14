شيخ الأزهر يستقبل أمين عام الإفتاء بسلطنة عمان

شيخ الأزهر يبحث التعاون مع أمين الإفتاء العماني

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:43 م 14/05/2026

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، بمقر المشيخة، الشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام الإفتاء بسلطنة عمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بسلطنة عُمان، والتي لعب الطلاب الوافدون دورًا مهمًّا في تعزيزها وترسيخها، مشيرًا إلى استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء سلطنة عُمان للدراسة بجامعة الأزهر، واستضافة أئمة سلطنة عُمان للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأعرب الشيخ أحمد السيابي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود كبيرة في نشر صحيح الدين، مُصرِّحًا: «نشكركم على المنح المقدَّمة لأبناء سلطنة عمان للدراسة بالأزهر، ونتابع مواقفكم الشجاعة في الدفاع عن قضايا الأمة، ونشر صحيح الدين، والتعريف بوسطية الإسلام وسماحته عالميًّا»، مؤكدًا سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز علاقاتها العلمية والدعوية مع الأزهر، هذه المؤسسة الإسلامية العريقة.

