لحم الضأن من أكثر أنواع اللحوم التي يفضلها كثير من الأشخاص، لما يتميز به من مذاق غني وقيمة غذائية مرتفعة، حيث يحتوي على البروتين والحديد والزنك وعدد من العناصر المهمة للجسم.

ورغم فوائده، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بعض الفئات الصحية التي ينبغي لها تقليل تناوله أو التعامل معه بحذر، خاصة عند الإفراط في تناوله أو طهيه بطرق غير صحية.

مرضى القلب والكوليسترول

وذكر القيعي لمصراوي أن لحم الضأن يحتوي على أجزاء غنية بالدهون، وعلى نسب مرتفعة من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم

أوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول اللحوم الدسمة، خاصة مع إضافة كميات كبيرة من الملح أثناء الطهي، يساهم في احتباس السوائل وزيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية، وهو ما يؤثر سلبا على مرضى الضغط المرتفع.

مرضى النقرس

وأضاف القيعي، أن لحم الضأن يحتوي على نسبة مرتفعة من مركبات البيورين، التي تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، ما يؤدي إلى زيادة احتمالية التعرض لنوبات النقرس وآلام المفاصل.

مرضى الكبد والكلى

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية والدهون يشكل عبئا إضافيا على الكبد والكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو قصور في وظائف هذه الأعضاء.

من يعانون من السمنة

وذكر القيعي أن بعض أجزاء لحم الضأن تحتوي على سعرات حرارية ودهون مرتفعة، ما يعرقل عملية فقدان الوزن ويساهم في زيادة تراكم الدهون بالجسم عند تناوله بكثرة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

وكشف أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول اللحوم الدهنية في الشعور بعسر الهضم والانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات القولون أو حساسية المعدة.

هل طريقة الطهي لها تأثير ؟

وأكد معتز القيعي، أن طريقة إعداد لحم الضأن تلعب دورا مهما في تقليل آثاره الصحية السلبية، موضحا أن إزالة الدهون الظاهرة قبل الطهي، والاعتماد على الشوي أو السلق بدلا من القلي، يساعدان في جعله خيارا أكثر صحة.

