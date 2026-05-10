يقع كثير من الأشخاص في أخطاء يومية أثناء حفظ أو إذابة اللحوم، دون إدراك أن بعضها يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة ويزيد فرص التلوث الغذائي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن التخزين الخاطئ للحوم يؤدي إلى تكاثر البكتيريا وفقدان جودة الطعام وقيمته الغذائية.

لماذا يعتبر إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها خطير.؟

يُعتبر إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها من أكثر الأخطاء شيوعًا وخطورة، خاصة إذا تُركت خارج الثلاجة لفترة قبل إعادة وضعها في الفريزر، فهذه الممارسة تساهم في تكاثر البكتيريا بشكل كبير، ما يجعل اللحوم غير آمنة للاستهلاك.

ما مخاطر ترك اللحوم في درجة حرارة الغرفة؟

كشف القيعي، أن هناك بعض الأشخاص تلجأ البعض إلى ترك اللحوم المجمدة على رخامة المطبخ لتذوب سريعًا، إلا أن هذه الطريقة توفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة، مثل السالمونيلا والإي كولاي، وهو ما يزيد احتمالات التسمم الغذائي.

لماذا يُنصح بعدم تخزين اللحوم في الرف العلوي بالثلاجة؟

أوضح القيعي، أن السوائل الناتجة عن اللحوم النيئة تتسرب إلى الأطعمة الأخرى داخل الثلاجة، ما يؤدي إلى التلوث المتبادل وانتقال البكتيريا، لذلك يُفضل دائمًا حفظ اللحوم في الرف السفلي داخل عبوات محكمة الغلق.

كيف تؤثر الأكياس غير المحكمة على جودة اللحوم؟

أضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن استخدام أكياس غير محكمة أثناء التجميد يسمح بدخول الهواء إلى اللحوم، ما يؤدي إلى تراجع جودتها وتغير الطعم والرائحة، بالإضافة إلى زيادة احتمالات نمو الميكروبات.

هل الاحتفاظ باللحوم لفترات طويلة داخل الفريزر آمن؟

أكد أن التجميد يبطئ نمو البكتيريا، فإن تخزين اللحوم لفترات طويلة يؤثر سلبًا على الجودة والقيمة الغذائية، كما يزيد احتمالات التلف إذا لم تكن درجة حرارة الفريزر مناسبة.

ما أضرار إذابة اللحوم بالماء الساخن أو الميكروويف بطريقة خاطئة؟

أشار القيعي ، إلى أن إذابة اللحوم بالماء الساخن أو استخدام الميكروويف بشكل غير صحيح يؤدي إلى إذابة غير متساوية، حيث تبدأ بعض الأجزاء في الطهي بينما تبقى أجزاء أخرى مجمدة، وهو ما يهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

ما درجات الحرارة المناسبة لحفظ اللحوم بأمان؟

ينصح القيعي، أن حفظ اللحوم داخل الثلاجة في درجة حرارة لا تتجاوز درجات مئوية، بينما يجب ضبط الفريزر على -18 درجة مئوية أو أقل لضمان سلامة الغذاء، كما يُفضل تدوين تاريخ التجميد على العبوات لتجنب الاحتفاظ بها لفترات طويلة.

