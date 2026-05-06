كيفية اختيار الأضحية السليمة.. 12 علامة لا يجب تجاهلها

كتب : محمود عبده

04:00 م 06/05/2026 تعديل في 04:31 م

أضحية العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتجه ملايين المسلمين لشراء الأضاحي، وسط حرص متزايد على اختيار حيوان سليم صحيا يحقق شروط الأضحية، وفي الوقت نفسه تجنب الوقوع ضحية للغش أو الممارسات الخادعة في الأسواق.

وبحسب تصريحات الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، لـ"مصراوي"، فإن اختيار الأضحية يتطلب فحصًا دقيقًا لعدد من المؤشرات الصحية والسلوكية، بما يضمن سلامة الحيوان وجودة لحمه قبل الذبح.

ما هي نصائح فحص الأضحية قبل الشراء؟

لضمان اختيار أضحية سليمة وصحية، يجب التأكد من فحص الحيوان بدقة قبل إتمام عملية الشراء:

-يجب أن تكون العينان صافيتين ولامعتين دون إفرازات أو عتامة.

-الفراء النظيف والناعم مؤشر قوي على صحة الحيوان.

-خلو الأنف والفم من أي إفرازات أو روائح غير طبيعية.

هل حركة الحيوان تعكس حالته الصحية؟

-النشاط والحركة الطبيعية دليل على قوة الحيوان وسلامته.

- الحيوان الخامل أو قليل التفاعل قد يكون مريضا أو ضعيفا.

كيف تعرف عمر الأضحية بدقة؟

-الأسنان هي المؤشر الأهم لتحديد العمر.

-تساوي الأسنان الأمامية يدل على صغر السن.

-وجود "جوزين" كبيرين في الأمام يشير إلى السن المناسب للأضحية.

- الأسنان الكاملة الكبيرة تعني أن الحيوان متقدم في العمر ولا يفضل شراؤه.

ما الوزن والعمر المناسبان للشراء؟

-الوزن المثالي للخراف يتراوح بين 50 و60 كيلوجراما.

-أفضل عمر للخراف من عام ونصف إلى عامين.

-بالنسبة للأبقار، يجب ألا يقل العمر عن عامين لضمان جودة اللحم.


