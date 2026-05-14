بعد تبرؤ بدرية طلبة.. ما المخاطر الصحية لأعشاب التخسيس؟

كتب : شيماء مرسي

05:30 م 14/05/2026

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" تبرؤها من إعلان لأحد منتجات التخسيس العشبية، بعد تلقيها شكاوى من فتيات حول ضعف فعاليته.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أضرار أعشاب التخسيس الوهمية، وفقا لما كشفه الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية في تصريحاته لـ "مصراوي".

هل أعشاب التخسيس تفقد الوزن فعليا أم مجرد سوائل؟

حذر القيعي من أن بعض أعشاب التخسيس الوهمية تحتوي على مدرات بول أو ملينات قوية، ما يسبب فقدان السوائل وليس الدهون الحقيقية، ويؤدي ذلك إلى استعادة الوزن سريعا بعد التوقف عنها.

ما هي أضرار أعشاب التخسيس؟

اضطرابات المعدة والقولون
الجفاف ونقص الأملاح
زيادة ضربات القلب
ارتفاع ضغط الدم
إرهاق الكبد والكلى
الأرق والتوتر
اضطراب مستوى السكر في الدم
سوء التغذية وفقدان العضلات

هل منتجات التخسيس مجهولة المصدر آمنة؟

كما أن بعض المنتجات المجهولة تحتوي على مواد دوائية غير معلنة، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على مرضى القلب والضغط والسكري.

كيف يمكن فقدان الوزن بطريقة صحية وآمنة؟

-يجب اتباع نظام غذائي متوازن.
-من الأفضل تقليل السكريات والدهون المصنعة.
-زيادة النشاط البدني.
-النوم لمدة 7-8 ساعات يوميا.

هل خسارة الوزن السريعة آمنة للصحة؟

يؤكد القيعي أن خسارة الوزن الآمنة تكون تدريجية، في حين أن الحلول السريعة غالبا ما تحمل مخاطر صحية أكبر من فوائدها.

وزير التعليم لـ"مصراوي": إجراءات حاسمة مع الاتصالات للقضاء على الغش الإلكتروني
أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم
محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
