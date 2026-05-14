وزيرة التنمية المحلية تتابع استعدادات عيد الأضحى ومشروعات الوادي الجديد

كتب : محمد أبو بكر

06:51 م 14/05/2026

الدكتورة منال عوض

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

استعدادات مكثفة لعيد الأضحى

في مستهل اللقاء، تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بالمدن والقرى المختلفة.

وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية خلال فترة العيد.

وزيرة التنمية المحلية: دفع العمل بملفات التصالح والتقنين

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دفع معدلات الإنجاز في تلك الملفات، مع تيسير الإجراءات للمواطنين وتكثيف التواصل معهم لتذليل العقبات داخل المراكز التكنولوجية.

وتناول اللقاء أيضًا متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ مستهدفات الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التصدي بكل حسم لأي تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

دعم فرص العمل والاستثمار

تابعت منال عوض، جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الإنتاج بالمحافظة.

كما أكدت الوزيرة أهمية دعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات في القطاعات التي تمتلك فيها محافظة الوادي الجديد مزايا تنافسية، مع تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

من جانبها، أعربت حنان مجدي عن تقديرها لدعم وزارة التنمية المحلية والبيئة للمحافظة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والتوسع في مشروعات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات الحدودية.

