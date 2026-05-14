يعتبر الأرز المسلوق من الأطعمة الخفيفة التي ينصح بتناولها عند الإصابة باضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، إذ يساعد على تهدئة الامعاء وتقليل التهيج، خاصة عند تناوله دون دهون أو توابل حارة، وفقا لما كشفه الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية في تصريحاته لـ "مصراوي".

هل الأرز المسلوق مفيد لمرضى الحموضة والتهاب المعدة؟

يعد الأرز المسلوق منخفض الألياف والدهون، ما يجعله سهل الهضم ولا يجهد المعدة، لذا يستخدم في الأنظمة الغذائية لمرضى الحموضة والتهاب المعدة.

هل الأرز المسلوق يمنع قرحة المعدة؟

الأرز المسلوق لا يمنع قرحة المعدة بشكل مباشر، لكن يسهم في تقليل تهيج الأعراض.

ما هو علاج جرثومة المعدة؟

تجنب الإفراط في المسكنات

الإقلاع عن التدخين والكحول

الابتعاد عن الأطعمة شديدة الحموضة أو التوابل

تنظيم تناول مواعيد الطعام يوميا

كيف يمكن لمرضى قرحة المعدة تقليل الأعراض؟

كما ينصح القيعي مرضى قرحة المعدة بتناول وجبات خفيفة ومتعددة مع تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية.

اقرأ أيضًا:

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله

7 أسباب وراء الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.. تعرف عليها

هل فصل الربيع يؤثر فعلا على نومك؟ إليك الإجابة