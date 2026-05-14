هل الأرز المسلوق يساعد على الوقاية من قرحة المعدة؟

كتب : شيماء مرسي

05:00 م 14/05/2026

قرحة المعدة

يعتبر الأرز المسلوق من الأطعمة الخفيفة التي ينصح بتناولها عند الإصابة باضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، إذ يساعد على تهدئة الامعاء وتقليل التهيج، خاصة عند تناوله دون دهون أو توابل حارة، وفقا لما كشفه الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية في تصريحاته لـ "مصراوي".

هل الأرز المسلوق مفيد لمرضى الحموضة والتهاب المعدة؟

يعد الأرز المسلوق منخفض الألياف والدهون، ما يجعله سهل الهضم ولا يجهد المعدة، لذا يستخدم في الأنظمة الغذائية لمرضى الحموضة والتهاب المعدة.

هل الأرز المسلوق يمنع قرحة المعدة؟

الأرز المسلوق لا يمنع قرحة المعدة بشكل مباشر، لكن يسهم في تقليل تهيج الأعراض.

ما هو علاج جرثومة المعدة؟

تجنب الإفراط في المسكنات

الإقلاع عن التدخين والكحول

الابتعاد عن الأطعمة شديدة الحموضة أو التوابل

تنظيم تناول مواعيد الطعام يوميا

كيف يمكن لمرضى قرحة المعدة تقليل الأعراض؟

كما ينصح القيعي مرضى قرحة المعدة بتناول وجبات خفيفة ومتعددة مع تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية.

الأرز صحة أطعمة

أمين الفتوى يوضح الحد الأقصى لعدد المساهمين في كل أضحية
أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
وزير التعليم: سأزور أي لجنة يثار حولها غش أو وجود "ولاد أكابر"
نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب

