مع قرب حلول عيد الأضحى، يزداد الإقبال على تناول اللحوم بشكل كبير، ما يسبب بعض المشكلات الصحية لدى الكثيرين، وبين العادات الغذائية الخاطئة والإفراط في الأكل، تظهر أعراض مثل التخمة واضطرابات الهضم.

في هذا السياق، يكشف الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، عن أبرز المخاطر والنصائح لتناول اللحوم بشكل آمن، وويقدم إرشادات مهمة تساعد على تجنب المضاعفات، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

لماذا نشعر بالتخمة والدوخة بعد تناول اللحوم بكثرة؟

يوضح الدكتور محمد عاصم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الشخص الطبيعي قد يعاني من التخمة وعسر الهضم عند تناول كميات كبيرة من اللحوم، خاصة أن المعدة قد لا تكون مهيأة لهذا النوع من الطعام الثقيل، ما يؤدي إلى بطء في عملية الهضم، وقد يصاحبه شعور بالدوخة نتيجة صعوبة تدفق الدم بشكل طبيعي أثناء الهضم.

كيف يمكن تجنب مشاكل الهضم مع اللحوم؟

ينصح بضرورة تناول اللحوم بشكل متوازن، مع إضافة الألياف مثل الخضروات والفواكه، التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء، كما يُفضل الاعتدال في الكميات لتفادي أي اضطرابات بالجهاز الهضمي.

هل المشروبات الغازية تساعد في الهضم؟

يشير إلى أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى المشروبات الغازية أو مكملات الإنزيمات الهضمية لتخفيف الشعور بالامتلاء، حيث تساعد على تكسير الدهون، لكن لا يُنصح بها لمن يعانون من التهابات في المعدة، لأنها تزيد من الأعراض.

ماذا عن أصحاب الأمراض المزمنة؟

يحذر الطبيب من الإفراط في تناول اللحوم لدى مرضى الأمراض المزمنة، خاصة من يعانون من ارتجاع المريء أو مشاكل البنكرياس، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الشعور بالتخمة والدوخة، كما يمكن أن ينشط قرحة المعدة لدى المصابين بها.

لماذا يجب أن يحذر مرضى الكبد بشكل خاص؟

يؤكد أن مرضى تليف الكبد يجب أن يكونوا أكثر حذرًا، لأن تناول كميات كبيرة من البروتين يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، ما قد يؤثر على المخ ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الغيبوبة الكبدية.

كيف تؤثر الدهون على مرضى القلب والسكر؟

يوضح أن مرضى القلب والضغط والسكر معرضون لمخاطر أكبر عند تناول الدهون بكثرة، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع الكوليسترول وزيادة احتمالات تصلب الشرايين، لذا يُنصح بتجنب القطع الدسمة.

ما أفضل طريقة لتناول اللحوم بشكل صحي؟

ينصح باختيار القطع قليلة الدهون، والابتعاد عن "الحتة السمينة"، مع تفضيل الشواء كأفضل طريقة للطهي، مع ضرورة تناول كميات محدودة من الدهون، وإضافة الخضروات والألياف والفواكه إلى الوجبة، للحفاظ على توازن صحي وتقليل المخاطر.

