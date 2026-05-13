ما الفرق في القيمة الغذائية بين لحوم العجول والغنم والماعز والضاني؟

اللحوم الحمراء من أهم مصادر البروتين عالي الجودة، كما أنها غنية بالحديد والزنك وفيتامين ب12، لكن القيمة الغذائية تختلف بين أنواع اللحوم المختلفة مثل لحم العجول والغنم والماعز والضاني، سواء من حيث نسبة الدهون أو السعرات أو سهولة الهضم.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم الفرق في القيمة الغذائية بين لحوم العجول والغنم والماعز والضاني، وفقا لما كشفه الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي".

لماذا يعد لحم العجول أخف أنواع اللحوم الحمراء؟

يعد لحم العجول من أخف أنواع اللحوم الحمراء، إذ يحتوي على نسبة دهون أقل مقارنة بالضاني والغنم، بالإضافة إلى كمية عالية من البروتين والعناصر المعدنية المهمة.

كما يتميز بسهولة هضمه وأليافه، ما يجعله خيارا مناسبا للأشخاص الذين يتبعون نظاما صحيا.

ما الذي يميز لحم الغنم من حيث القيمة الغذائية؟

يحتوي لحم الغنم على نسبة عالية من الحديد والزنك، بالإضافة إلى مذاقه القوي والمميز.

لكنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يرفع من السعرات الحرارية، لذلك يفضل تناوله باعتدال، خصوصا لمن يعانون من ارتفاع الدهون أو أمراض القلب.

لماذا يحتوي اللحم الضاني على سعرات حرارية عالية؟

يعرف اللحم الضاني بطراوته وارتفاع محتواه الدهني، مما يساعد على الشعور بالشبع.

ونظرا لارتفاع محتواه من الدهون، فهذا يجعل سعراته الحرارية أعلى من باقي أنواع اللحوم، بالإضافة إلى إنه يكون أثقل على الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

لماذا ينصح بتناول لحم الماعز في الأنظمة الغذائية الصحية؟

يحتوي لحم الماعز على نسبة دهون وسعرات حرارية أقل، مع احتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين والحديد والبوتاسيوم.

لذا فهو مناسب لمن يبحثون عن لحوم حمراء أخف وأكثر ملاءمة للأنظمة الغذائية الصحية.

أي نوع لحوم أفضل؟

لا يوجد نوع لحم واحد يناسب الجميع، فاختيار النوع يعتمد على الحالة الصحية والهدف الغذائي.

لذا يجب على من يرغب في تقليل الدهون والسعرات الحرارية تناول لحم الماعز أو العجول.

أما لمن يحتاجون طاقة أعلى وشعور أكبر بالشبع فإن لحم الغنم أو الضاني يعد خيارا مثاليا.

وتعد لحوم العجول والماعز من أفضل الخيارات للأنظمة الغذائية الرياضية.

وتعتبر لحوم الغنم والضاني من الخيارات المفيدة لمن يعانون من الأنيميا.

