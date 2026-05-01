التفرقة بين اللحوم الصالحة وغير الصالحة للاستهلاك أحد أهم محاور سلامة الغذاء، خاصة مع تزايد التحذيرات من احتمالية الغش في بعض أنواع اللحوم المتداولة في الأسواق غير الموثوقة.

ترصد سلسلة "الغش الغذائي" التي يقدمها "مصراوي" أخطر صور الغش التجاري في الأطعمة المتداولة بالأسواق، وأبرز العلامات التي تساعد المستهلك على التمييز بين المنتج السليم والمغشوش.

هناك عددًا من العلامات التي يمكن من خلالها التمييز بين اللحم البقري الطبيعي ولحم الحمير، سواء أثناء الطهي أو بعده.

أولًا: لون الشوربة أثناء الطهي

عند سلق اللحم البقري، تكون الشوربة صافية نسبيًا أو خفيفة اللون، بينما في حالة لحم الحمير قد يظهر على سطح الشوربة طبقة زيتية صفراء واضحة، مع ميل لون الشوربة إلى الغمقان وعدم صفائها.

ثانيًا: الرائحة

اللحم البقري الطبيعي يتميز برائحة مقبولة ومحببة أثناء الطهي، في حين أن لحم الحمير قد يصدر عنه، عند الغليان، رائحة غير مستحبة أو نفاذة، تُعد من العلامات التحذيرية التي تستدعي الحذر.

ثالثًا: الطعم والقوام

لحم الحمير قد يحتوي على نسبة أعلى من مادة الجليكوجين، ما قد يمنحه طعمًا يميل إلى الحلاوة غير المعتادة، بالإضافة إلى أن أليافه تكون أكثر خشونة وصعوبة في المضغ حتى بعد الطهي الجيد، مقارنة باللحم البقري الذي يتميز بقوام أنعم نسبيًا، بحسب ما وضحته دكتور التغذية سهر ربيع في فيديو على صفحتها على فيسبوك.

رابعًا: لون اللحم بعد السلق



بعد الطهي، يحتفظ اللحم البقري بلون بني مائل للاحمرار، بينما قد يميل لحم الحمير إلى اللون الداكن جدًا أو الأسود، وهو ما يُعد مؤشرًا إضافيًا على اختلاف النوع.

إرشادات للوقاية من شراء لحوم مغشوشة

هناك عدة إجراءات لتقليل مخاطر الغش الغذائي، أبرزها:



- شراء اللحوم من مصادر موثوقة ومعروفة.

- تجنب اللحوم المعروضة بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي.

- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم المعروضة، والتي تدل على خضوعها للفحص البيطري.- تجنب شراء اللحوم المفرومة الجاهزة من مصادر مجهولة، ويفضل فرمها أمام المستهلك أو في المنزل.

- استخدام وسائل فحص منزلية بسيطة مثل اختبار التسخين، حيث قد تشير الرائحة غير الطبيعية أثناء التسخين إلى وجود مشكلة في جودة اللحم.



وفيما يتعلق بالمخاطر الصحية، تناول لحوم مجهولة المصدر أو غير خاضعة للفحص البيطري قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، تشمل التسمم الغذائي، والإصابات البكتيرية والطفيليات، إضافة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي قد تتفاقم لدى الأطفال وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

