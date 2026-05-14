يُعد العنب من أكثر الفواكه انتشارا خلال فصل الصيف، ويقبل كثير من الأشخاص على تناوله لمذاقه المميز واحتوائه على نسبة عالية من المياه والعناصر الغذائية.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، أن العنب يحتوي على مضادات أكسدة قوية وفيتامينات ومعادن تساعد في دعم صحة القلب والمناعة وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

أن العنب يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، أبرزها "الريسفيراترول"، والتي تساعد في حماية الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

كما قد يساهم تناول العنب بانتظام في، تحسين الدورة الدموية، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ودعم صحة القلب والشرايين.

المساعدة في ضبط ضغط الدم، وتعزيز المناعة.

ويحتوي العنب على فيتامين “سي” ومضادات أكسدة تساعد في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من تأثير الجذور الحرة.

تناول العنب يوميًا قد يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض، خاصة عند دمجه ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.

كما يحتوي العنب على نسبة جيدة من الألياف والمياه، ما يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشكلات الإمساك.

ويساهم تناول العنب في دعم صحة الأمعاء وتعزيز حركة الجهاز الهضمي بشكل طبيعي.

أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب قد تساعد في الحفاظ على صحة البشرة وتقليل علامات الإجهاد والشيخوخة المبكرة.

كما أن احتواءه على نسبة مرتفعة من المياه يساهم في ترطيب الجسم والجلد.

هل الإفراط في العنب مضر؟

ورغم فوائده العديدة، يحذر الأطباء من الإفراط في تناول العنب، خاصة لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة السكر، لأنه يحتوي على نسب من السكريات الطبيعية.

وقد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى:

- ارتفاع مستويات السكر في الدم.

- زيادة السعرات الحرارية.

- اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص.

تناول العنب باعتدال ضمن النظام الغذائي اليومي، مع التنويع بين الفواكه المختلفة للحصول على أكبر قدر من الفوائد الغذائية.

ويؤكد المختصون أن تناول الفاكهة بشكل متوازن، إلى جانب شرب المياه وممارسة النشاط البدني، يعد من أهم العوامل للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض.

