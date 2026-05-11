الحمضيات مثل البرتقال والليمون واليوسفي والجريب فروت من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، التي تقدم فوائد متعددة لصحة الجسم، رغم انخفاض سعراتها الحرارية.

فوائد الحمضيات

ووفقا لتقرير نشره موقع هيلث المعني بالصحة، فإن هذه الفواكه تحتوي على الألياف وفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ما يجعلها عنصرا مهما في دعم المناعة وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

تأثير الحمضيات على القلب

وتلعب الألياف الموجودة في الحمضيات دورا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، إذ تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والشرايين.

كما تحتوي الحمضيات على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات، التي تعمل كمضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الأوعية الدموية، إلى جانب دور فيتامين سي في تقوية المناعة ودعم إنتاج الكولاجين المسؤول عن صحة البشرة.

وتسهم هذه الفواكه أيضا في تحسين امتصاص الحديد من المصادر النباتية، وتنظيم ضغط الدم بفضل احتوائها على البوتاسيوم وحمض الفوليك.

نصائح مهمة عند تناول الحمضيات

ورغم فوائدها العديدة، ينصح الخبراء بتناول الفاكهة كاملة بدلا من العصائر، لتجنب فقدان الألياف وزيادة تركيز السكر، كما يحذر من الإفراط في بعض الأنواع مثل الجريب فروت، لاحتمال تداخلها مع بعض الأدوية.

