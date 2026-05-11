إعلان

سر قوة البرتقال والليمون.. ماذا يحدث لقلبك وجسمك عند تناول الحمضيات؟

كتب : سيد متولي

10:00 م 11/05/2026

ثمار الحمضيات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الحمضيات مثل البرتقال والليمون واليوسفي والجريب فروت من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، التي تقدم فوائد متعددة لصحة الجسم، رغم انخفاض سعراتها الحرارية.

فوائد الحمضيات
ووفقا لتقرير نشره موقع هيلث المعني بالصحة، فإن هذه الفواكه تحتوي على الألياف وفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ما يجعلها عنصرا مهما في دعم المناعة وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

تأثير الحمضيات على القلب
وتلعب الألياف الموجودة في الحمضيات دورا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، إذ تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والشرايين.

كما تحتوي الحمضيات على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات، التي تعمل كمضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الأوعية الدموية، إلى جانب دور فيتامين سي في تقوية المناعة ودعم إنتاج الكولاجين المسؤول عن صحة البشرة.

وتسهم هذه الفواكه أيضا في تحسين امتصاص الحديد من المصادر النباتية، وتنظيم ضغط الدم بفضل احتوائها على البوتاسيوم وحمض الفوليك.

نصائح مهمة عند تناول الحمضيات
ورغم فوائدها العديدة، ينصح الخبراء بتناول الفاكهة كاملة بدلا من العصائر، لتجنب فقدان الألياف وزيادة تركيز السكر، كما يحذر من الإفراط في بعض الأنواع مثل الجريب فروت، لاحتمال تداخلها مع بعض الأدوية.

اقرأ أيضا:

هل تناول الفواكه والخضراوات يسبب سرطان الرئة؟

الشمام ليس مجرد فاكهة صيفية.. 7 فوائد مهمة لجسمك

البرتقال والليمون.. خطأ شائع في تناول الحمضيات قد يسبب هذا العرض

الحمضيات البرتقال الليمون المناعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" 5 تصريحات جريئة لـ عبدالرحمن أبو زهرة عن الفن قبل وفاته
زووم

" 5 تصريحات جريئة لـ عبدالرحمن أبو زهرة عن الفن قبل وفاته
قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
حوادث وقضايا

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
"علبة فيها لحمة وخضار".. وفاء مكي تكشف مفاجأة عن هاني شاكر
زووم

"علبة فيها لحمة وخضار".. وفاء مكي تكشف مفاجأة عن هاني شاكر
خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
زووم

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
مكسوف أعلن وانفعال على شوبير.. قصة تشجيع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لنادي
رياضة محلية

مكسوف أعلن وانفعال على شوبير.. قصة تشجيع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لنادي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني.. طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة