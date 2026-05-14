ضبطت أجهزة الأمن بالعجوزة عاطلاً اعتدى على جارِه وأصابه بجروح قطعية، عقب رصد منشور استغاثة وصور للواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت فيه سيدة من قيام شخص بالاعتداء على شقيقها بالضرب وإصابته. تضمن المنشور زعم الشاكية بوجود تهديدات طالت أفراد أسرتها.

تفاصيل إصابة المجني عليه بالعجوزة

أظهرت التحريات الأمنية بقسم شرطة العجوزة أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ رسمي من شقيق الشاكية، وهو مصاب بجرح قطعي بالظهر وخدوش بالوجه، يتهم فيه جاره بالاعتداء عليه. تبين أن حقيقة النزاع انحصرت في خلافات "جيرة" قديمة نشبت بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة أسفرت عن الإصابات المذكورة.

سقوط المتهم واعترافه بالجريمة

نجحت القوات الأمنية في تحديد هوية المشكو في حقه وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه عاطل ويقيم بذات الدائرة. أقر المتهم بمواجهته بالتحريات بارتكاب الجريمة لذات الخلافات المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

