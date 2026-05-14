الري تعلن إجراءات عاجلة لتوفير المياه بالمحافظات خلال الموجات الحارة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار أجهزة الوزارة في توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، مع التعامل بمرونة مع اختلاف الطلب على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، لمتابعة الموقف المائي بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية، والإجراءات المتبعة للتعامل مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح الدكتور سويلم، أن الوزارة تواصل إجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية، مع إدارة الموارد المائية بشكل مرن وسريع لتوفير التصرفات المائية المطلوبة، خاصة في ظل موجات الحرارة المرتفعة وبداية موسم الزراعات الصيفية.

وأشار وزير الري، إلى أهمية تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب التي تعتمد على نهر النيل والترع، بما يضمن الجاهزية للتعامل مع أي تغيرات في معدلات الطلب على المياه.

هاني سويلم: "متابعة التصرفات المائية على مدار الساعة"

وجه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الري بمواصلة متابعة وإدارة الموقف المائي بكفاءة، ومراقبة التصرفات المائية على مدار الساعة، مع تلبية الاحتياجات المائية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق القدرة الاستيعابية لشبكة المجاري المائية ومحطات الرفع.

وزير الري: "الالتزام بخطط تطهير الترع ومنع التعديات"

شدد الوزير على ضرورة التزام الإدارات العامة للري بتنفيذ برامج تطهيرات الترع، ومتابعة صيانة بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم، إلى جانب منع التعديات على جسور ومنافع الري، للحفاظ على كفاءة الشبكة المائية وقدرتها على تمرير التصرفات المطلوبة.