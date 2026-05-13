في ظل الانتشار الواسع للمشروبات الغازية والمشروبات السكرية، حذرت دراسات طبية من الإفراط في تناولها بسبب ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها سرطان الأمعاء والقولون، وفقا لموقع healthline.

ورغم أن هذه المشروبات أصبحت جزءا من الروتين اليومي لدى الكثيرين، فإن الدراسات الحديثة تشير إلى أن تناولها بكثرة قد يؤثر سلبا على صحة الجهاز الهضمي، خاصة مع العادات الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني.

لماذا تمثل المشروبات السكرية خطرا؟

يرى متخصصون أن المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والمواد الصناعية، ما يؤدي إلى:

زيادة الالتهابات داخل الجسم

اضطراب البكتيريا النافعة في الأمعاء

ارتفاع معدلات السمنة

زيادة مقاومة الإنسولين

تراكم الدهون في الجسم

وهي عوامل قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء مع مرور الوقت.

ماذا تقول الدراسات؟

أظهرت دراسات طبية حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات السكرية بشكل يومي وبكميات كبيرة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والأمعاء مقارنة بمن يستهلكونها باعتدال.

كما أشارت بعض الأبحاث إلى أن الإفراط في هذه المشروبات منذ سن مبكرة قد يزيد من احتمالية الإصابة بالمشكلات الصحية المزمنة مستقبلا.

هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الأمعاء، ومنها، آلام متكررة بالبطن، اضطرابات في الهضم، وتغيرات في حركة الأمعاء، وفقدان الوزن دون سبب واضح، والشعور بالإرهاق المستمر، ووجود دم في البراز

وفي حال استمرار هذه الأعراض، ينصح بضرورة استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

