الإفراط في تناول بعض المشروبات، وعلى رأسها المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، قد يسبب أضرار خطيرة على القلب والكلى، حسبما ذكر يحذر الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية.

أضرار المشروبات الغنية بالسكر والكافيين

وأشار القيعي في تصريحات لمصراوي، إلى أن المشروبات الغنية بالسكر والكافيين تعد من أخطر المشروبات عند الإفراط في استهلاكها، خاصة تلك التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات المضافة والمنبهات.

كيف تؤثر هذه المشروبات على الكلى؟

وأضاف أن الإفراط قد يؤدي إلى، زيادة الضغط على الكلى بسبب ارتفاع مستويات السكر، وزيادة احتمالية تكون حصوات الكلى، وأيضا تراجع كفاءة الكلى مع مرور الوقت، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

كما أن بعض المكونات الصناعية قد تؤثر سلبا على قدرة الكلى في تنقية السموم من الجسم.

وبين أن الأضرار لا تقتصر على الكلى فقط، بل تمتد إلى القلب، إذ ترتبط بالمضاعفات الآتية:

- ارتفاع ضغط الدم

- تسارع ضربات القلب

- زيادة خطر الإصابة بأمراض الشرايين

- اضطرابات في نظم القلب

